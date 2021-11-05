شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق غدا الموسم الثقافى الخامس للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الأوقاف غدا السبت، الموسم الثقافي الخامس للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ضمن دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف في بناء الوعي الرشيد المستنير، حيث يناقش الموسم الثقافي الجديد عدد من القضايا الدينية والثقافية والاجتماعية الهامة في إطار حوار ثقافي مفتوح يضم في كل لقاء نخبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والكتاب والشباب والأئمة والواعظات.

وذكرت وزارة الأوقاف، في وقت سابق أن اللقاء الأول للموسم الثقافي الخامس، سيتناول موضوع "تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها"، مع التفرقة بين ما هو من تصرفات الحاكم، وما هو من اختصاصات القاضي ، وما يدخل في دائرتي الإفتاء والوعظ.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن هناك أمرين فى غاية الخطورة أضرا بالخطاب الديني الرشيد، هما الجهل و المتاجرة بالدين، أما الأول فداء يجب مداواته بالعلم، وأما الثاني فداء خطير يحتاج إلى تعرية أصحابه وكشف ما وراء مغالطتهم من عمالة أو متاجرة بالدين ، ومن أخطر القضايا التي لعبت عليها أو بها جماعات أهل الشر "تصرفات الحاكم" سواء بالافتئات عليها أم بمحاولة تشويه تصرفاته ولو كان في عدل سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه).

وأضاف وزير الأوقاف: "وأدرك علماؤنا القدماء طبيعة الفرق بين ما هو من اختصاص الحاكم وما هو من اختصاص القاضي وما هو من اختصاص المفتي أو العالم ، فالتصرف من باب الفتوى يختلف عن التصرف من باب القضاء ، و تصرف كل منهما يختلف بالطبع عن تصرفات الحاكم ( الولاية العامة بما لها من خصوصيات التصرف المنضبط بقيد المصلحة ).