شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجمع الخدمات الحكومية.. أبرز مشروعات مبادرة حياة كريمة فى القرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر مبادرة "حياة كريمة"، إحدى أهم المبادرات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تمس بشكل مباشر الأسر الأكثر احتياجا فى محافظات مصر، والتى تعمل الدولة على سرعة تنفيذ مشروعاتها خلال مراحل المبادرة ليشعر المواطن بالتغيير.

ومن بين المشروعات التى تعمل على تنفيذها مبادرة حياة كريمة مجمعات الخدمات الحكومية المتكاملة وفيما يلى أبرز معلومات عنها:

1- تعتبر المجمعات الحكومية بمثابة وحدات مصغرة ترتبط بالحكومة المركزية التى تستعد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

2- من المخطط إنشاء 333 مجمعا للخدمات الحكومية الإجرائية على مستوى كافة الوحدات المحلية القروية المستهدفة بمبادرة "حياة كريمة".

3- تم حصر المباني الحكومية في قري "حياة كريمة" وتجميعها في مكان واحد، لإعادة الاستفادة من عدد كبير من المباني غير المستغلة أو التي سيتم نقلها لمجمعات الخدمات الحكومية.

4- تم البدء في مرحلة الإنشاءات ل 301 مجمع خدمات إجرائية بنسبة 90% من عدد المجمعات المستهدفة.

5- عدد كبير من هذه مجمعات الخدمات الحكومية انتهت فيها أعمال الهياكل الخرسانية ودخلت مرحلة التشطيبات النهائية.

6- جاري الانتهاء من أعمال الرفع المساحي والتجهيز لتنفيذ 32 مجمع خدمات بعد الانتهاء من توفير الأراضي المطلوبة لهذه المجمعات.

7- يحتوى كل مجمع خدمات على مقر للوحدة المحلية القروية والمجلس المحلي ووحدة تضامن اجتماعي وسجل مدني ومكتب شهر عقاري ومكتب تموين ومركز تكنولوجي مصغر.