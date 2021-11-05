شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تلقينا 1938 شكوى فى أكتوبر ونجحنا فى حل 1526 بنسبة 78.6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التنمية المحلية، فى بيان اليوم، أن مبادرة "صوتك مسموع" التى أطلقتها الوزارة استقبلت منذ انطلاقها فى أكتوبر 2018 وحتى نهاية أكتوبر 2021 حوالى 391 ألف رسالة منها أكثر من 74 ألف شكوى تم حل 72 ألفا منها بنسبة 96.8%، فيما بلغ عدد المتابعين لصفحة المبادرة على الفيس بوك أكثر من 66 ألف متابعا.

واستعرض التقرير جهود المبادرة خلال شهر أكتوبر 2021، حيث تلقت المبادرة حوالى 11 ألف رسالة منها 1938 شكوى تم التفاعل معها من قبل العاملين بالمبادرة بمقر الوزارة بالتنسيق والتواصل مع المحافظات المعنية، ونجحت المباردة فى حل 1526 شكوى بنسبة 78.6% وجارى حل 412 شكوى .

وأكدت الوزارة أن أكثر المحافظات استقبالاً وتعاملاً مع شكاوى وطلبات المواطنين وتفاعلا معها خلال شهر أكتوبر هي محافظات الجيزة والقاهرة و القليوبية و الإسكندرية و الدقهلية و المنيا و البحيرة مشيداً باستجاباتهم للشكاوى الواردة لمبادرة "صوتك مسموع" والتحرك السريع لحلها على أرض الواقع والتنسيق الفعال والمتميز مع فريق عمل المبادرة .

كما أشار التقرير إلى تنوع شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة ما بين شكاوى للقمامة والتى بلغ عددها 1163 شكوى والإشغالات 628 شكوى ثم مخالفات البناء 85 شكوى، وشكاوى التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 48 شكوى ، و شكاوى الفساد و عددها 6 شكاوى بالإضافة الي تلقي المبادرة 8 شكاوى خاصة بمبادرة "حياة كريمة" و عدة مقترحات تم بحتها ودراستها بالتنسيق مع المحافظات .

وأضافت الوزارة أن التقرير رصد أن خدمة "الواتس آب" تلقت خلال الشهر 8397 رسالة تضمنت 1618شكوى مستوفاه تم حلها بنسبة 79 % ، وتلقت صفحة الفيس بوك 298 شكوي تم حلها بنسبة 76.5% والبريد الالكترونى 22 شكوى تم حلها بنسبة 82 % وتلقي الخط الساخن 382 اتصالاً تضمنت إقتراحات المواطنين والإستفسارات عن الشكاوى التى ترد للمبادرة.

وطالبت الوزارة كافة العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع إلى مشكلاتهم وسرعة الرد عليها وحلها للحصول رضا المواطن .

جدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected] .