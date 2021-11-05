شكرا لقرائتكم خبر عن كوكب أورانوس فى التقابل مع الشمس اليوم ويصل أقرب نقطة للأرض وأفضل وقت لرصده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل كوكب أورانوس اليوم الجمعة 05 نوفمبر 2021 إلى حالة التقابل مع الشمس في سماء الارض عند الساعة (11:49 مساء الخميس بتوقيت جرينتش) وسيكون في أقرب مسافة من كوكبنا خلال العام وقرصه مضاء بالكامل بنور الشمس وهو افضل وقت لرصده خلال العام.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، إن ظاهرة تقابل اورانوس تحدث كلما مرت الأرض بين الشمس و الكوكب، ويجب التوضيح بان المقصود بأن اورانوس في اقرب مسافة من الأرض هو بحسب المعايير الفلكية فقط فهو يبعد فعلياً 2.8 مليار كيلومتر من كوكبنا ما يعني بأن اورانوس ما يزال بعيداً.

ونظرا لأن اورانوس في التقابل فهو سيشرق مع غروب الشمس ويصل أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل ويغرب مع شروق شمس اليوم التالي ، ولحسن الحظ فإن القمر الذي عادة يطمس الأضواء الخافته في السماء لن يكون موجودا مايعني بأنها فرصة مثالية لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء .

ويعرف انه عندما يكون احد الكواكب في التقابل يكون في قمة لمعانه و أفضل احواله ولكن بالنسبة لأورانوس سيكون لمعانه الظاهري (+5.7) لذلك سيكون مثل النجوم الخافتة للعين المجردة وسيبلغ قطره 3.8 ثانية قوسية فقط، لكن هذا يكفي لرؤيته على شكل كرة ضبابية صغيرة من خلال التلسكوبات عالية القوة بل وحتى من خلال التلسكوبات الصغيرة جيدة الصنع.

لمحاولة رؤية اورانوس بالعين المجردة يجب أن يكون الرصد من موقع مظلم بعيد عن التلوث الضوئي للمدن ولكن يمكن رؤيته بسهوله من خلال المنظار كنقطة ضوئية خافته بشرط ان يعرف الراصد تحديد موقعه بإستخدام أحد التطبيقات.