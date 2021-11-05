شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: جار الانتهاء من تفعيل كافة خدمات المنصة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه جار الانتهاء من تفعيل كافة خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية التى يبلغ عددهم 17 خدمة والتى ستوفر على المواطن الذهاب إلى شركات توزيع الكهرباء تماما ، لافتا إلى أن المنصة الموحدة يمكن من خلالها تقديم الطلبات و سداد الرسوم و عمل كافة الإجراءات.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” ، أن إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونيه ياتى فى إطار التحول الرقمى بالوزارة تماشياً مع خطة الدولة للتحول الرقمى بجميع قطاعات الدولة لميكنة الهيئات والمؤسسات الحكومية لتكون أكثر سهولة و يسر على المواطنين في الحصول على الخدمة.

وتابع حمزة أنه تم الانتهاء من تفعيل بعض خدمات المنصة الالكترونيه مثل تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية و تركيب العداد القانونى ، لافتا إلى أنه سيتم تقديم كافة الأوراق و الرسوم المالية و كافة الإجراءات الكترونيا.