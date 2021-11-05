حدث ليلاً| رسوم جديدة لعبور القناة فبراير 2022.. أوروبا تحذر من تفتت إثيوبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة الخميس-الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

البحوث الفلكية تعلق على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بشأن غرق الإسكندرية

علق الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي البحوث الفلكية، على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن اختفاء الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية، قائلا: حق يراد به باطل.

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السفارة البريطانية بالقاهرة تكشف تفاصيل زيارة الأمير تشارلز وزوجته إلى مصر

كشف نيل ميكليب، المستشارالسياسي والاقتصادي لسفير بريطانيا في القاهرة، تفاصيل زيارة الأمير تشارلز وزوجته كاميلا إلى مصر.

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القناة تطبيق رسوم العبور الجديدة في فبراير 2022

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة في القناة جاء بناء على دراسات مطولة تقوم بها الوحدة الاقتصادية بهيئة قناة السويس.

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محافظ الجيزة يكشف تفاصيل غلق شارع الهرم بسبب أعمال المترو

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه تم إيجاد محاور بديلة لشارع الهرم بعد قرار غلقه لتنفيذ أعمال الخط الرابع من مترو الأنفاق.

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ليبيا.. فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى ليبيا الأحد المقبل

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى ليبيا إنها ستعلن يوم الأحد المقبل عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبدء في عملية توزيع بطاقة الناخب.

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"إثيوبيا تواجه التفتت".. بيان من الاتحاد الأوروبي عن الأزمة في تيجراي

أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس عن قلقه من ارتفع وتيرة الأعمال القتالية في إثيوبيا، مشيرا إلى أنه الوضع يهدد بتفتت البلاد ، داعيا الأطراف المتصارعة لتنفيذ وقف إطلاق النار.

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مقتل عشرات الأشخاص إثر هجوم غربي النيجر

أفادت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، الخميس، بوقوع هجوم إرهابي في منطقة "الحدود الثلاثية" في النيجر مع بوركينا فاسو ومالي.

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مساعد وزير الدفاع السعودى يبحث مع وزيرة الدولة لشؤون الدفاع بإسبانيا التعاون المشترك

بحث مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية بالمملكة السعودية الدكتور خالد بن حسين البياري اليوم في العاصمة الإسبانية مدريد، مع وزيرة الدولة لشؤون الدفاع بمملكة إسبانيا إسبيرانثا كاستيليرو يماثاريس، سبل التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

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وزير الآثار: احتفالية طريق الكباش خلال الأسابيع القليلة المقبلة وستكون من نوع آخر للترويج للأقصر

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار والسياحة، إن احتفالية طريق الكباش بالأقصر ستكون من نوع آخر للترويج السياحي لمحافظة سياحية متكاملة مشهورة بالسياحة الثقافية والأثرية.

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الرؤية أقل من 1000 متر.. الأرصاد تحذر من أجواء صباح الجمعة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الجمعة سيكون مائلًا للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار علي جنوب سيناء و جنوب البلاد نهارًا، لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في أخره.

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​​تصل لـ20 جنيهًا.. تعرف على سبب أقل مخالفة في قانون المرور الجديد

وافق مجلس النواب نهائيًا، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 .

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وزير الآثار: لن نقلد حفل المومياوات الملكية في افتتاح طريق الكباش والحنطور سيكون البطل

قال الدكتور خالد عناني، وزير الآثار والسياحة، إن الهدف من احتفالية طريق الكباش الترويج للأقصر وإظهار جمال المدينة، لافتًا إلى أنه تم التعمد وضع آثار فقط في الإعلان التشويقي للاحتفال.

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بوتين ولوكاشينكو يوقعان مرسوما للدولة الاتحادية

وقع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الخميس، مرسوما لتحقيق مزيد من التكامل مع روسيا في خطوة أقرب إلى تشكيل دولة اتحادية، في الوقت الذي تواجه فيه مينسك ضغوطا متزايدة بسبب العقوبات الغربية.

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صندوق النقد: من الصعب التفاوض مع إثيوبيا بشأن برنامج تمويل حاليا

قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس إن من الصعب الدخول في مفاوضات مع اثيوبيا حاليا بشأن برنامج تمويل.

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شكري خلال إطلاق منصة المهاجرين: اعتمدنا نهجًا شاملاً للتعامل مع التدفقات المختلفة للهجرة

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الحكومة المصرية اعتمدت نهجًا شاملاً للتعامل مع التدفقات المختلفة للهجرة، وانخرطت على المستوى الدولي في المناقشات المتعلقة بإيجاد سبل لتعزيز خطاب أكثر إيجابية حول المهاجرين، وذلك باعتبار أن مصر دولة مصدر ومعبر ومقصد، مشيرا إلى أن الحوكمة الرشيدة للهجرة تُمثل مكسبًا ثلاثيًا لدول المصدر والمقصد والمهاجرين.

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الخارجية الأمريكية توافق على بيع صواريخ إلى السعودية بقيمة 650 مليون دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الخارجية الأميركية وافقت على بيع محتمل لصفقة صواريخ جو-جو متوسطة المدى إلى المملكة العربية السعودية، بتكلفة 650 مليون دولار أمريكي.

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