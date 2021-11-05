شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على درجات مسائلة الكاهن فى الكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الكاهن حجر الأساس فى بنيان الخدمة الكنسية الأرثوذكسية، ومن تحت يديه يقدم للكنيسة كل كوادر الخدمة مثل الشماس والكاهن وزوجة الكاهن والراهب والراهبة والمكرس والمكرسة والخادم والخادمة والأسقف والبطريرك، ويقوم بالخدمات الرعوية والطقسية والكنسية من تعليم ودراسة وممارسة أسرار، كما أنه يصير أب اعتراف لكثيرين كمرشد ورفيق للجهاد الروحى والنمو الروحى للإنسان.

وأعتمد المجمع المقدس لائحة الكاهن يوم 20 يونيو 2013 بعد مناقشات واسعة استمرت 6 أشهر لتصير نافذة التطبيق بعد 15 من اعتمادها، وتطبق فى جميع الكنائس فى مصر والمهجر وتصير تحت الملاحظة لمدة عامين، حيث تتلقى سكرتارية المجمع المقدس والسكرتارية الفنية المعاونة أية ملاحظات حتى يمكن مناقشتها والاستفادة منها عند مراجعة هذه اللائحة.

وخلال السطور التالية ننشر درجات مسائلة الكاهن في الكنيسة الأرثوذكسية 1 - الدرجة الأولى:

إذ ثبت خطأ الأب الكاهن أو أخل بواجبات خدمته يتم نصحه وإرشاده بروح الأبوة من قبل الأب الأسقف بشرط ألا يكون الخطأ مشهورًا ومعثرًا للشعب وأن يكون الكاهن معترفًا بخطئه ويقوم بإصلاح ما أخطأ فيه أما إذا كان الخطأ مشهورًا ويستحق جزاء فلا بد من ذلك منعًا للعثرة بالنسبة للشعب.

وإذا لم يستجب الأب الكاهن وتكرر منه ذات الأفعال والمخالفات يتم إحالته بمعرفة الأب الأسقف إلى المجلس الإكليريكي للنظر في أمره مع محاسبته على الخطأ الذي أنذر فيه من قبل.

ولا يجوز وقفه من الخدمة إلا بعد إتمام كل إجراءات التحقيق المنصوص عليها في لائحة المجلس الإكليريكي ويمكن إيقافه مؤقتًا لمدة لا تزيد عن أسبوعين في حالة وضوح وشيوع خطأه.

الدرجة الثانية وتكون متعلقة بالمجلس الإكليريكي (لشئون الكهنة) الفرعى للإيبارشية.

يقوم المجلس الإكليريكي الفرعي بالإيبارشية بالتحقيق مع الأب الكاهن المحال إليه من قبل الأب الأسقف من خلال لائحة واضحة ومعلنة للكاهن ومعتمدة من المجمع المقدس لضمان محاكمته محاكمة عادلة.

من حق الأب الكاهن أن ينال فرصة كاملة في الدفاع عن نفسه بكافة الوسائل سواء بنفسه أو بواسطة من يفوضه من الآباء الكهنة (بتفويض كنسى).

وتعتبر سلطة المجلس الإكليريكي الفرعي في وقف الأب الكاهن لا تتعدى (سنتان كاملتان).

ولا يجوز صدور حكم غيابى من المجلس إلا إذا تم إرسال إستدعاء للأب الكاهن مرتين ولم يحضر.

ورأى المجلس أن مخالفات الأب الكاهن تستوجب عقوبة تتعدى سلطاته (سنتان كاملتان) يجوز له إحالة الأب الكاهن إلى المجلس الإكليريكي العام للتحقيق معه وإقرار الجزاء المناسب مع شرط حضور مندوب من المجلس الإكليريكي الفرعي أثناء المحاكمة ممثلا للإيبارشية.

ومن حق الأب الكاهن التظلم من القرار الصادر ضده حضوريًا أو غيابيًا أمام المجلس الإكليريكي العام فى خلال مدة 40 يومًا من تاريخ إعلانه -كما ذكرنا أيضاً هنا في موقع الأنبا تكلا هيمانوت في أقسام أخرى- ويكون الإعلان بالطريقة المناسبة التي يراها.

الدرجة الثالثة: المجلس الإكليريكي العام:

في الدرجة الثالثة لا تنفذ قرارات المجلس الإكليريكي العام بمجازة الأب الكاهن إلا بعد اعتماد القرار من قداسة البابا البطريرك، ومن حق أسقف الإيبارشية التشاور مع المجلس الإكليريكي العام قبل اعتماد العقوبة.

وتكون المحاكمة سرية ويمكن إعلانها للشعب في حالة طلب موقع من الأب الكاهن بالموافقة على ذلك، ولا يجوز صدور حكم غيابي من المجلس إلا بعد استدعاء الأب الكاهن مرتين بعلم الوصول على الأقل.

ولا يجوز حرمان الأب الكاهن من التناول إلا في حالة الإصرار على المخالفات العقائدية والأخلاقية والمادية الجسيمة، ولا يجوز للكاهن - الذى قام المجلس بتجريده من رتبته الكهنوتية- التناول إلا بعد خلع الزى الكهنوتي والخضوع لقرار الكنيسة ونوال الحل بالتناول من البابا.