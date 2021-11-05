شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشغيل بعض قطارات بحرى واستبدال أخرى بعربات "تحيا مصر" بدءا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم هيئة السكة الحديد ابتداء من اليوم الجمعة بإعادة تشغيل بعض القطارات على خطوط الوجه البحرى مع استبدال عربات قطارات أخرى بعربات مُحسنة المسماة "تحيا مصر"، وذلك من أجل تحقيق أقصى سبل الراحة والأمان لجمهور الركاب كالآتى:

أولا اعتبارًا من اليوم، إعادة تشغيل وتعديل وزيادة تركيب قطار 501 ركاب طنطا/ قلين/شربين بعدد 7 عربات محسنة في مصنع سيماف والمسماة "تحيا مصر"، حيث يقوم من طنطا الساعة 20:20 يصل شربين 12:15 صباح اليوم التالى.

ثانيا اعتبارًا من غد، إعادة تشغيل واستبدال وزيادة تركيب قطار 506 ركاب شربين / قلين/ طنطا بعدد 7 عربات محسنة في مصنع سيماف، حيث يقوم من شربين الساعة 6:15 صباحاً وامتداد مسيره لطنطا بدلاً من قلين حيث يصل طنطا الساعة 10:30 صباحاً .

كما يتم استبدال وزيادة تركيب قطارات 488/465/466/ 499 ركاب شربين / قلين / طنطا / دمنهور والعكس بعدد 7 عربات محسنة مع استمرارها وفق جدولها الحالى، ويتم زيادة تركيب قطارات 485/ 490/ 493/ 498/ 452 ركاب طنطا / شربين / قلين والعكس بعدد 7 عربات مطورة مع استمرار مواعيدها وفق جدولها الحالى.

كما تقرر استبدال تركيب قطار 803/876 ركاب طنطا / قلين / شربين والعكس مع استمرارهما وفقاً لجدولهما الحالى بعدد 7 عربات محسنة "تحيا مصر".

ثالثا اعتبارًا اليوم، تقرر استبدال تركيب القطار رقم 217 ركاب المنصورة /المطرية بعربات تحيا مصر مع استمراره وفق جدوله الحالى.

رابعا اعتبارًا من غد، يتم استبدال تركيب القطارات أرقام 37/62/43/68 – 206/211/214 ركاب المنصورة / المطرية – المنصورة / دمياط والعكس بعدد 6 عربات محسنة " تحيا مصر"، مع استمرارها وفق جدولهم الحالي.

إعادة تشغيل قطارى 202/203 ركاب المنصورة / المطرية والعكس وتعديل تركيبهما بعدد 6عربات محسنة "تحيا مصر"، حيث يقوم القطار رقم 203 من محطة المنصورة الساعة 4:10 صباحاً ويصل المطرية دقهلية الساعة 6:25 صباحاً، ويقوم القطار رقم 202 من المطرية دقهلية الساعة 5:00 صباحاً ويصل المنصورة 7:25 صباحا، كما يقوم القطار رقم 204 من المطرية دقهلية الساعة 5:55 صباحاً يصل المنصورة 8:10 صباحاً .

خامسا اعتبارًا من غدا يتم استبدال تركيب قطارات 227/230/241/244 ركاب طنطا / الزقازيق والعكس بعدد 6 عربات محسنة "تحيا مصر" مع استمرارها وفق جدولها الحالى.