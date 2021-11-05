مركز الأزهر للفتوى يوضح عدد وأسماء كُتَّابٌ الرسول.. تعرف عليهم

شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الأزهر للفتوى يوضح عدد وأسماء كُتَّابٌ الرسول.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواصل مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، حملته بعنوان "ولد الهدى"، طوال شهر ربيع الأول، احتفالا بمولد النبى صلى الله عليه وسلم، وأوضح المركز كُتَّابُه فكان لرسول الله ﷺ كُتَّابٌ يكتبون بين يديه الوَحْي وغيره؛ فهو النَّبيّ الأُمِّيّ الذي علَّم الُمتعلِّمين، وبثَّ الأَمل في قُلوب البائِسِين، وما كانت الأُمِّيّة في حَقِّه ﷺ إلا ممدَحَة، ومَكرُمة، ودليلًا من دلائل نُبوَّته وصِدقه ﷺ دون سائر النَّاس، وكُتَّابُه كُثْر، منهم:
- الخلفاء الأربعة؛ أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعليّ.
- أبَانُ بْنُ سعيد بْنِ العَاص.
- أُبَيّ بْنُ كَعْب.
- زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ.
- مُعَاذُ بْنُ جَبَل.
- أَرْقَمُ بْنُ أَبِي الأَرْقَم.
- ثَابِتُ بْنُ قَيْس.
- حَنْظَلَةُ بْنُ الرَّبِيع.
- خَاِلدُ بْنُ سَعِيد بْنِ العَاص.
- خَالِدُ بْنُ الوَلِيد.
- الزُّبَير بْنُ العَوَّام.
- عَبْدُ الله بْنُ أبي السَّرح.
- عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَة.
- عبد الله بْنُ أَرْقَم.
- عبد الله بْنُ زَيدِ.
- العَلَاءُ بْنُ الحَضْرَميّ.
- مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمة.
- مُعَاوِيَةُ بْنُ أبي سُفْيَان.
- المُغيرة بن شُعبة، رضي الله عنهم أجمعين.