اليوم.. غلق جديد بشارع الهرم والجيزة تنشر خريطة التحويلات المرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، استكمال تسليم مواقع محطات مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام للهيئة القومية للأنفاق وذلك بعد تسليم موقع محطة المريوطية بتاريخ 20/10/2021، ما استلزم إجراء غلق كلي لشارع الأهرام عند تقاطعة مع طريق المريوطية باتجاه ميدان الجيزة.

المنطقة الجديدة لغلق شارع الأهرام

ونوهت المحافظة، في بيان، بأنه سيتم تسليم الشركة المنفذة موقع أعمال محطة مترو أنفاق العريش تحديداً من تقاطع شارع الأهرام مع شارع العمدة الجديد (الجهة المقابلة لشارع سهل حمزة) وحتى أمام المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم تحديداً حتى شارع شريف حيث يبلغ طول موقع أعمال المحطة ما يقرب من (٦٥٠م) وبعرض ما يقرب من (۱۸م) في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة فقط ضمن تسليم (٦) محطات مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الأمر يستلزم إجراء غلق كلي لشارع الأهرام في الاتجاه المشار إليه تحديداً من تقاطعه مع شارع العمدة الجديد حتى أمام المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم وشارع شريف فقط ابتداءً من الساعة الواحدة صباح اليوم الجمعة الموافق 6/11/2021 حتى انتهاء الأعمال.

تحويلات مرورية

وأوضحت محافظة الجيزة أنه وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة فقد تم إعداد وإجراء التحويلات المرورية اللازمة للتسهيل على المواطنين وهي كالآتي:

1- حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام تقوم بالسير يميناً "إجباري" تجاه طريق المنصورية المؤدي إلى مناطق أبوالهول، ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة لطريق المنصورية مرة أخرى، والسير يمينا تجاه محور أنور السادات (ترسا سابقاً) تجاه كوبري ترسا المستحدث.

2- استكمال السير بمحور أنور السادات "ترسا سابقاً" مروراً بكوبري "ترسا المستحدث" وصولاً حتى فتحة الدوران الكائنة بعد تقاطع شارع المحولات مع شارع ترسا بما يقرب من (٢٠٠م) ثم الدوران والعودة مرة أخرى لمحور ترسا ثم الدخول يميناً تجاه شارع المحولات المؤدي إلى شارع الأهرام، والدخول يميناً لشارع المحولات وصولاً لشارع الهرم.

ومن يرغب في السير تجاه مناطق (مستشفى الهرم – طريق المريوطية – ميدان الرماية) للقادم من محور أنور السادات "ترسا سابقا" يتم الدخول بشارع نعمة الله واستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع الأهرام ثم الدخول يمينا بشارع الأهرام والدوران والعودة لشارع الأهرام تجاه المناطق المشار إليها.

إدارة المرور

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.