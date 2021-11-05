شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه اليوم عن 9 مناطق بالجيزة 6 ساعات لأعمال صيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد 9 مناطق اليوم بمحافظة الجيزة انقطاع فى مياه الشرب، حيث أعلنت المحافظة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بأعمال صيانة بمحطة جزيرة الدهب لمياه الشرب عبارة عن إعادة تأهيل للوحة الكهرباء الرئيسية بالمحطة التشيكى مما يستلزم قطع المياه لمدة 6 ساعات إعتبارا من الساعة 12 ليلا اليوم الجمعة وحتى الساعة 6 صباح غدا السبت .

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى ( العمرانية الغربية، العمرانية الشرقية، ميدان الجيزة، جسر الكنيسة، المنيب، القصبجى، الكنيسة، أول فيصل، الطالبية).

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والجهات الحكومية والخاصة بتدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة، كما ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للتحرك إلى الأماكن المتأثرة بالإنقطاع عند الطلب على الخط الساخن (١٢٥).