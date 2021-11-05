شكرا لقرائتكم خبر عن على جمعة يخطب الجمعة من مسجد السلطان أبو العلا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، خطبة الجمعة اليوم من مسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة، حيث ينقلها التليفزيون المصري والإذاعة المصرية، تحت عنوان "مفهوم العبادة"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف مسبقًا.

ونشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الالكترونى، خطبة الجمعة مترجمة إلى 19 لغة أجنبية بالإضافة إلى لغة الإشارة، مؤكدة أن ذلك فى ضوء ما قررته من نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية "بالصوت والصورة" من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامى بوزارة الأوقاف أسبوعيًّا.

وقالت وزارة الأوقاف، إن ترجمة خطبة الجمعة يأتى فى إطار واجبها التوعوى والدعوى تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفى ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين ، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمى بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.