شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تبدأ الإغلاق الجزئى لكوبرى الجيزة المعدنى بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة عملية غلق جزئي لكوبرى الجيزة المعدنى بالمنزل المـؤدى لشارع مراد، بواقع غلـق عـدد (1) حـارة مرورية فقط لمدة (3) أيـام للصيانة وأعمال التطوير، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمني إن إغلاق الكوبرى فى إطار استكمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة على كوبرى الجيزة المعدني استعداداً لبدء فصل الشتاء وموسم الأمطار لمنع انزلاق السيارات.

ولفت المصدر إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لكوبرى الجيزة المعدني تحديداً للمنزل المـؤدى لشارع مراد بواقع غلـق عـدد (۱) حـارة مرورية فقط وذلك لمدة (3) أيـام فقط ابتداء مـن الساعة 12 صباح اليوم الجمعة حتى الســاعة 5 صباحا يوم الأحد المقبل، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، علماً بأنـه ستتم أعمـال الغلـق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمـال دون تعطيـل الحركة المرورية.

وأكد المصدر أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل، وقامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمه لتسيير الحركة المرورية.