​​أزمة الـ"100 جنيه".. الصحة تبحث حل شكاوى جواز السفر الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

اشتكى عدد من المواطنين، من وجود صعوبات في التعامل مع تطبيق جواز السفر الصحي "Egypt Health Passport"، الذي أطلقته وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء؛ لإثبات تلقي لقاح فيروس كورونا واستخدامه لأغراض السفر.

وقام بتحميل التطبيق حتى الآن من متجر "جوجل بلاي ستور" أكثر من 10 آلاف شخص، فيما حظي بتقييم 1.7 من 5 درجات حتى الآن بعد أن كان أمس 2.1.

أول الشكاوى التي نشرها بعض المستخدمين في التعامل مع التطبيق، أنه يستوجب دفع مصروفات بقيمة 100 جنيه لاستكمال بيانات التسجيل، في حين قام بعض المواطنين بالدفع في أوقات سابقة لاستخراج الشهادات الموثقة.

واشتكى أحد المستخدمين من عدم استكمال تسجيل بياناته، في حين أدخل بيانات بطاقته الائتمانية وتم سحب 100 جنيه، قبل أن يفاجئ بأن طلب تسجيله غير ناجح وبحاجة لإعادة الإجراءات.

ولحل تلك الأزمة، قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن تطبيق جواز السفر الصحي سيكون مجانياً للأغراض الداخلية اعتبارًا من اليوم الخميس.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن الوزارة ستعيد الأموال للمواطن الذي حمّل التطبيق اليوم ودفع رسومًا لاستخدامه للأغراض الداخلية، تطبيقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

لكنه حتى الآن لم يتم تفعيل ذلك، حسب محرر الخليج 365 الذي أجرى تجربة لإدخال بياناته على التطبيق.

وأشار "صلاح" إلى أن رسوم استخدام التطبيق لأغراض السفر تبلغ 250 جنيهًا.

كما اشتكى أحد المستخدمين من صعوبات في عمل التطبيق وتحميل البيانات، فيما عانى شخص آخر من عدم إمكانية الدخول على حسابه مجددا بعد أن أنهى إجراءات تسجيل البيانات وسداد قيمة الرسوم.

التعامل مع التطبيق

بمجرد تحميل التطبيق، يتم إدخال بيانات المواطن، وتتضمن الرقم القومي ورقم التسجيل الخاص بتلقي اللقاح والمكون من 20 رقما، ثم يتم إرسال رقما سرياً متغيرا لهاتف الشخص.

عقب ذلك يتم تحويله لإدخال بيانات جديدة تتضمن تحميل صورة شخصية، كما يمكن للشخص أن يرفق صورة فعلية عبر تقنية الصورة الذاتية "السيلفي"، وتعيين رقما سرياً لاستخدامه بعد ذلك، ثم دفع الرسوم.

بعد إدخال تلك البيانات يتصل التطبيق بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان الخاص بتلقي لقاحات فيروس كورونا، وتظهر بيانات التطعيم وتشمل تاريخ تلقي الجرعات ونوع اللقاح.

ومن خلال الضغط على أيقونة "مشاركة البيانات" في التطبيق تظهر الصورة الشخصية ونوع اللقاح وتاريخه ولون للخلفية يدل على موقف التطعيم من خلال 3 ألوان، حيث يشير اللون الأحمر إلى أن الشخص لم يحصل على لقاح فيروس كورونا، بينما يشير اللون الأصفر إلى الحصول على جرعة أولى من اللقاح فقط، أما اللون الثالث وهو الأخضر، فيعني أن الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح.

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