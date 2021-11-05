وكيل الصحفيين يقدم مقترحًا للنقيب لتوفير مدفن للأعضاء من دون عائل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

تقدم أيمن عبدالمجيد، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بنقابة الصحفيين، بمقترح إنساني لضياء رشوان نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، يقترح فيه توفير النقابة لمدفن خاص بالحالات التي بدون عائل من الزملاء، بعد تكرار حدوث حالات واجهت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية.

وجاء نص المذكرة التي حملت رقم وارد "6276”، بتاريخ 4 نوفمبر 2002، على النحو التالي:

(الأستاذ/ ضياء رشوان نقيب الصحفيين

تحية طيبة وبعد..

نظرًا لوجود حالات من الزملاء الصحفيين، بلا عائل، بعضهم يُعاني من أمراض مزمنة، تتابعهم لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، ومؤخرًا تكررت حالات وفاة زملاء، دون عائل، وواجهنا أزمة العثور على مدفن لتكريمهم، أقترح شراء لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، مدفنًا باسم نقابة الصحفيين، لمواجهة مثل تلك الأزمات.

ولكون ذلك المدفن بات ضرورة ملحة، أقترح أن يكون به أربع عيون، نصفها للسيدات والنصف الآخر للرجال، ولذا نأمل في عرض ذلك المقترح على مجلس النقابة لاتخاذ القرار اللازم، وما يتبعه من إجراءات تنفيذية، وفق اللوائح والقوانين، لضمان اختيار موقع مناسب، وبسعر عادل).

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