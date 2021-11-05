شكرا لقرائتكم خبر عن "البحوث الفلكية" تعليقًا على تصريح غرق الإسكندرية: ولا بعد 100 ولا 200 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية، على تصريح رئيس الوزراء البريطاني، حول غرق عدة مدن من بينها محافظة الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية، وقال: "الاحتباس الحراري الذي يعاني منه العالم هو نتيجة الصناعات المتقدمة، ثم يعقد الاجتماع وتجرى مناقشة الضوابط التي يجب فرضها على الدول الفقيرة".

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "كلام رئيس وزراء بريطانيا هو حق يراد به باطل، حيث إن الاحتباس الحراري إذا وصل 4 درجات لحرارة الغلاف الجوي المحيط بالأرض بالفعل سيحدث ذلك، لكن الآن درجة حرارة الغلاف لم تصل بالتأكيد إلى هذه الدرجة، حيث تصل إلى 1.5 درجة فقط".

وقال: "العالم بدأ يستشعر خطورة عدم الالتزام بالضوابط الخاصة بالتغيرات المناخية، لأن العالم كله سيتأثر بها، وبالنسبة لتصريحات محافظة الإسكندرية، نحن كمعهد لدينا عدد من شبكات الرصد وأهمها الشبكة القومية للزلازل، بالإضافة إلى شبكة لرصد حركة القشرة الأرضية، وهناك هبوط تدريجي لمنطقة دلتا نهر النيل نتيجة انزلاق قارة إفريقيا، لكن لا بعد 100 سنة ولا 200 يمكن أن يؤدي ذلك لغرق الإسكندرية".

وتابع: "الهبوط موجود في المركبات الثلاثة، ولكن هي معدلات بسيطة للغاية، ونحتاج لمئات السنوات لحدوث هبوط متر واحد، والتي قد تؤدي لغرق أحياء وليس لمدينة، وهناك أيضاً ارتفاع لمنسوب البحر، ويتم قياسها من خلال شبكاتنا".