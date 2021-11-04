شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: 17 مركزا للطفل العامل لتقديم خدمات تعليمية وصحية بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة أمانى عبد الفتاح مسئول ملف الطفل العامل بوزارة التضامن الاجتماعى ، أن هناك 17 مركز للطفل العامل متواجدة في 14 محافظة ، حيث تهتم تلك المراكز بالأطفال العاملين المتواجدين مع أسرهم واضطرتهم الظروف لترك المدارس والعمل.

وأضافت مسئول ملف الطفل العامل بوزارة التضامن الاجتماعى، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الوزارة تقدم للأطفال العاملين مجموعة من الخدمات والأنشطة مثل خدمات اجتماعية تساعدهم على حل مشكلاتهم الاجتماعية ومشكلاتهم مع صاحب العمل ومجموعة من الخدمات المرتبطة بالرعاية الصحية.

ولفت مسئول ملف الطفل العامل بوزارة التضامن الاجتماعى، إلى أن الوزارة تقيم مراكز صحية تعالج الأطفال وأسرهم بالمجان، متابعة : نقدم له خدمات تعليمية ، بجانب التوعية بحقوقهم لدى صاحب العمل وتقديم خدمات تثقيفية.