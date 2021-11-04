شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس"زراعة النواب" : تسليم 1.2 مليون كارت فلاح لصرف الأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن أسعار الأسمدة شهدت ارتفاعا عالميا خلال الفترة الماضية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «عقدنا جلسة في البرلمان بشأن أزمة كارت الفلاح»، مشيرا إلى طباعة ما يقرب من 3 ملايين كارت وتسلم 1.2 مليون منها حتى الآن.

وأكد أن قروض الحيازة من أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة، فضلا عن تواجه بعض المصانع للتصدير بعد الأزمة العالمية.

وأضاف «المزارع الذي لم يحصل على كارت يتقدم للجمعية للحصول عليه في غضون 15 أيام»، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة ستعقد اجتماعا مرتين في الأسبوع للتأكد من وصول الأسمدة للمزارعين.