شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الطاقة الجديدة: نستخدم الطاقة المتجددة في محطات تحلية المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن مصر تتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث نستخدمها في إنتاج الطاقة الكهربائية وضخ الطاقة المنتجة من الشبكات الكهربائية من خلال استخدام الطاقة المائية أو الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.

وأضاف رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن هناك تطوير كبير في تقنيات الطاقة المتجددة وانخفاض تكلفة الطاقة الكهربائية المنتجة ، حيث أصحبت الطاقة المتجددة الآن مكمل رئيسى للحلول المتكاملة للطاقة.

ولفت رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى أنه يتم استخدام الطاقة المتجددة في محطات التحلية ، حيث إنه من خلال الطاقة المتجددة تستطيع أن تمد الطاقة الكهربائية لتلك المحطات، وتعد طاقة تنافسية مع الطاقات التقليدية، بجانب مساهمتها في إنشاء مشروعات بعينها لإنتاج الهيدروجين الأخضر .