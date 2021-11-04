شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإرشاد الزراعى : دورات لتدريب المزارعين على طرق الاستفتادة من قش الأرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، أن هناك جهود مستمرة ونموذج مشرف للتعاون بين الحكومة والجهات المختلفة وتتضافر الجهود لتوعية المزارع المصرى بأهمية الحفاظ على البيئة والحفاظ على قش الأرز وعدم حرقه، موضحا أن المخلفات الزراعية كنز كان مهدورا .

وأضاف رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن هناك آليات وبرامج لتوعية المزارعين بكيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية من خلال دورات التوعية ، حيث يستطيع المزارع الاستفادة من تلك المخلفات.

ولفت رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، إلى أن القطاع ينظم دورات ارشادية وأيام الحقل التي يقوم بها العاملين بقطاع الإرشاد الزراعى في مختلف المحافظات ، حيث أكدنا للمزارع أن قش الأرز له قيمة اقتصادية ، وهناك مراكز للتجميع للحصول على قش الرز ونقل المزارع القش لتلك المراكز ، حيث يتم عمل كبس وفرد للقش، وتم تدريب المزارعين في محافظات الشرقية والغربية والقليوبية والبحيرة وكفر الشيخ تحويل قش الأرز لأعلاف غير تقليدية .