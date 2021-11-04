شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء تجرى الإمتحان القومى المؤهل للحصول على ترخيص مزاولة المهنة للأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنطلاقاً من دور الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء بالإشراف على تدريب الأطباء وتطوير المنظومة الطبية بتقديم طبيب مؤهل علمياً لخدمة المواطنين بشكل لائق وجودة طبية وخدمية عالية، فقد تم عقد الإمتحان القومى المؤهل للحصول على ترخيص مزاولة المهنة للأطباء دور نوفمبر 2021 يوم الثلاثاء الموافق 2/11/2021 تحت إشراف الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء وبالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية، وبنك المعرفة المصرى.



الهيئة القومية للتدريب الإلزامى

وصرح الدكتور أحمد عثمان، رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، بأن إجراءات الإمتحان قد تمت بسهولة ويسر ولم تحدث أى معوقات أثناء أداء أبنائنا الطلاب للإمتحان والذى استغرق 3 ساعات.

ومن الجدير بالذكر أن نتيجة الإمتحان تظهر فورياً لجميع المتقدمين ويتم التصحيح إلكترونياً دون تدخل العامل البشرى.

وتشكلت الغرفة المركزية لإدارة الإمتحان الذى تم عقده أونلاين عبر الموقع الإلكترونى المخصص لذلك بحضور فرق العمل من الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، واللجنة العليا للإمتحان بالهيئة، وفرق العمل بقطاع التدريب بوزارة الصحة المصرية، وبنك المعرفة المصرى، ولفيف من عمداء كليات الطب وكليات الطب العسكرى، حيث وصلت نسبة النجاح من المتقدمين إلى 91.9 %



الهيئة

وفور انتهاء الإمتحان صرح الدكتور رئيس الهيئة، بأنه سوف يتم عقد امتحان آخر للطلاب الذين لم يوفقوا بالإمتحان الأول بتاريخ السادس والثامن من نوفمبر الجارى متمنياً لجميع الطلبة المتقدمين دوام التفوق والنجاح لخدمة مصرنا الحبيبة.