شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: 22 الف جمعية تقدمو لتوفيق أوضاعهم مع لائحة القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إنه تم إطلاق المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي، موضحة أنه حتى تاريخه تقدمت 22 ألف جمعية أهلية لتوفيق أوضاعها مع اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الاهلية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك فرصة لمطلع فبراير المقبل بعدها لن يكون محسوب على الدولة أى جمعية أهلية لم تسجل نفسها بالمنظومة الإلكترونية، لافتة إلى أن توفيق الأوضاع اصبح يستغرق نصف ساعة فقط.

جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى إعلان إطار عمل وزارة التضامن الاجتماعى مع منظمات المجتمع المدنى فى قطاعات التنمية المختلفة بعنوان "مشاركة المجتمع المدنى فى تحقيق أهداف التنمية -رؤية اجتماعية اقتصادية" وذلك بمقر الوزارة، بمشاركة وزارة التعاون الدولى وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، وبدعم وشراكة الاتحاد الأوروبي.