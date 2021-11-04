شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن قرية شطورة بمركز طهطا بسوهاج لمدة 6 ساعات مساء غدا الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب عن قطع المياه بقرية شطورة بمركز طهطا وذلك فى تمام الساعة الحادية عشرة وخمسة وأربعين مم مساء يوم الجمعة الموافق 5 نوفمبر 2021 حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 6 من نفس الشهر ولمده 6 ساعات للقيام باعمال تركيب محابس على خط سحب المياه العكرة بمحطة مياه شطورة السطحية.
وشدد رئيس مياه سوهاج على القائمين بتلك الأعمال ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لاعاده ضخ المياه للمواطنين فور الانتهاء.
وشركه مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم المائية خلال فترة الانقطاع وانه يمكن استقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن 125.