شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران: رحلات الكويت والسعودية تمثلان 37% من حجم الحركة قبل الجائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الطيار حسن منير، مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن رحلات الشركة إلى دولتى الكويت والسعودية تمثلان حوالى 37% من حجم التشغيل التى كانت تسيره الشركة قبل جائحة فيروس كورونا الوبائية.

وأضاف الطيار حسن منير، في تصريحات صحفية: ليس من المتوقع عودة الرحلات للسعودية بشكل كامل قبل يناير المقبل، والذى قد يشهد عودة رحلات العمرة مجددًا، والتى تمثل النصيب الموسمى الأكبر لتشغيل الشركة إلى المملكة السعودية.

وأشار الطيار حسن منير إلى أن رحلات الشركة إلى دولة الكويت، لم تعود بصورتها السابقة، حيث تنظم الشركة رحلة واحدة يوميًا بين القاهرة والكويت وهو تشغيل منخفض للغاية، لكن قد يشهد زيادة بعد رفع القيود تدريجيًا عن السفر إلى الكويت.