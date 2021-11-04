شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تزيل 13 حالة تعد على أراضى زراعية وأسفل خطوط الضغط العالى بالمنصورية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة مجهوداتها لمواجهة مخالفات البناء وإزالة التعديات وحالات البناء المخالف، حيث قامت المحافظة من خلال أجهزة مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة 13 حالة تعدى بالبناء على أراضى زراعية وأسفل خطوط الضغط العالى بناحية المنصورية وذلك بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بمنشأة القناطر والوحدة المحلية بالمنصورية .

وشملت المخالفات التى تمت إزالتها عدد من الأسوار المبنيه من البلوك الابيض وأسوار إسمنتية وعدد من الغرف المبنية على مساحة فدان .

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه لا تهاون فى مواجهة مخالفات البناء وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية مؤكدا علي مواصلة الحملات يومياً لإزالة كافة أوجه التعديات مهما بلغ حجمها .

وأكد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل المخالفات وجاري المتابعه الدورية لضمان عدم تكرارها وذلك بإشراف من مركز ومدينة منشأة القناطر بالتنسيق مع الجهات الأمنية.