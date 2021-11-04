شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع 5030 زيا أزهريا و3000 عمامة على الأئمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، بدء توزيع الدفعة الثانية من صرف الزي الثالث للأئمة من الزي الأزهري، وعددهم 5030 إمامًا ، وذلك بمحافظات: "الشرقية – القاهرة – البحيرة – الدقهلية – المنوفية – كفر الشيخ – الغربية – سوهاج – بني سويف – القليوبية – الجيزة – قنا – المنيا – أسيوط – الأقصر – الإسكندرية – أسوان – الفيوم – شمال سيناء – الإسماعيلية – دمياط – مرسى مطروح – الوادي الجديد – بور سعيد – السويس – جنوب سيناء – البحر الأحمر".

وأوضحت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم، أن ما تم توزيعه من 1 يوليو الماضى حتى الآن (23868) زيًّا أزهريًّا ، ومازال التوزيع مستمرًا، لافتة إلى أنه سيتم التوزيع بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وعلى مديري المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم بدءًا من الأحد 7 نوفمبر وحتى الاثنين 15 نوفمبر الجاري.

كما أعلنت الوزارة توزيع الدفعة الخامسة عشرة من العمامة الأزهرية على الأئمة المستحقين لها، وعددها 3000 عمامة أزهرية، وذلك بمحافظات:"الشرقية – البحيرة – الدقهلية – المنوفية – كفر الشيخ – الغربية – سوهاج – أسيوط – القاهرة – بني سويف – القليوبية - الجيزة – قنا – المنيا – الأقصر – الإسكندرية – أسوان – الفيوم – شمال سيناء – الإسماعيلية – مرسى مطروح – دمياط – الوادي الجديد" ، ليصل إجمالي ما تم توزيعه (26231) عمامة أزهرية حتى تاريخه.

فعلى السادة الآتية أسماؤهم الحضور إلى مقر مديرياتهم للاستلام وفق الجدول المرفق، مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية.

وسيتم التوزيع بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وعلى مديري المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم بدءًا من الاثنين 8 نوفمبر وحتى الخميس 11 نوفمبر.