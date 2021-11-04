مصر للطيران تنقل غدا 9600 راكبا علي متن 91 رحلة دولية وداخلية

وقالت مصر للطيران في بيان صحفي اليوم الخميس، إن الرحلات الجوية ستكون بمعدل 62 رحلة دولية إلى كل من (دبي، الكويت، بغداد، لاجوس، تونس، كازبلانكا، أبوجا، دوالا، أبوظبي، الدوحه، لندن، نيويورك، دوسلدورف، مدريد، البحرين، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، واشنطن، بيروت، إربيل، باريس، جوبا، بروكسل، فيينا، فرانكفورت، بودابيست، ميلانو، اسطنبول، جنيف، كوبنهاجن، روما، امستردام، ميونيخ، أثينا، موسكو)، بالإضافة إلى 24 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبوسمبل وبرج العرب، و5 رحلات شحن جوى تنقل جميع هذه الرحلات 9600 راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.