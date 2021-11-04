أخبار مصر

مصر للطيران تنقل غدا 9600 راكبا علي متن 91 رحلة دولية وداخلية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تنقل غدا 9600 راكبا علي متن 91 رحلة دولية وداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران غدا الجمعة 91 رحلة دولية وداخلية وشحن جوى، على متنهم ما يقرب من 9600 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار للحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

 

وقالت مصر للطيران في بيان صحفي اليوم الخميس، إن الرحلات الجوية ستكون بمعدل 62 رحلة دولية إلى كل من (دبي، الكويت، بغداد، لاجوس، تونس، كازبلانكا، أبوجا، دوالا، أبوظبي، الدوحه، لندن، نيويورك، دوسلدورف، مدريد، البحرين، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، واشنطن، بيروت، إربيل، باريس، جوبا، بروكسل، فيينا، فرانكفورت، بودابيست، ميلانو، اسطنبول، جنيف، كوبنهاجن، روما، امستردام، ميونيخ، أثينا، موسكو)، بالإضافة إلى 24 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبوسمبل وبرج العرب، و5 رحلات شحن جوى تنقل جميع هذه الرحلات 9600 راكبا.

 

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا