شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: "سلامتك تهمنا" تصل الإسكندرية فى إطار مبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مبادرة "سلامتك تهمنا" التى تتولى تنفيذها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع أنحاء الجمهورية، لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل جميع المنشآت أيا كان نوعها بالتعاون مع أصحاب المنشآت.

وقال وزير القوى العاملة، إن المبادرة ترمى أيضا إلى الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية، بالتعاون بين الوزارة وأصحاب المنشآت، بعد النتائج الكبيرة التى حققتها من قبل حملة "اعرف-أحمى نفسك".

من جانبه قال الكيميائى أشرف مرزوق معاون وزير القوى العاملة: إن المبادرة وصلت محافظة الإسكندرية تحت رعاية وزير القوى العاملة، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عقد عدد من الندوات وورش عمل فى مجال السلامة والصحة المهنية بالعجمى أبو تلات فى مجال الزراعة لمدة 4 أيام بحضور عدد كبير من مهندسى الزراعة والمزارعين، حيث قام بتقديم البرنامج التدريبى الكيميائى مدحت كامل من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية.

وأشار إلى ان ذلك يأتى فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة والكنيسة القبطية الارثوذكسية متمثلة فى أسقفية الخدمات إيمانا من الوزارة بأهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على المستوى القومي، وذلك من أجل الحد من المخاطر التى تهدد سلامة أفراد الشعب المصرى والعمل على توفير مناخ حياة آمنة .

كما تأتى الندوات انطلاقا من حرص الحكومة على تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية لصغار المزارعين والفلاحين، والتى يأتى فى مقدمتها مشروعات مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستهدف رفع مستوى معيشة المواطن المصرى .



مبادرة سلامتك تهمنا



نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية



جانب من المبادرة