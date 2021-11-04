شكرا لقرائتكم خبر عن مخاطر الزيادة السكانية على مصر غدا في الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " مخاطر الزيادة السكانية على مصر.. الأولى عربيا والثالثة أفريقيا والرابعة عشرة عالميا.. مع استمرار معدلات الإنجاب عند 4.3 مولود لكل سيدة سيصل عدد السكان لـ192 مليون نسمة.. ويرفع احتياج المدرسين لـ1.816 مليون مدرس و70 ألف مدرسة.. ويتطلب وصول عدد الأطباء لـ257 ألف طبيب و429 ألف ممرض و4 آلاف مستشفى.

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