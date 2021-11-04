شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء الليبية: فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، اليوم الخميس، أنه تقرر فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والبدء فى عملية توزيع بطاقة الناخب يوم الأحد المقبل، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية الرسمية "وال".

وأشارت مفوضية الانتخابات الليبية فى بيانها إلى أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا يوم الأحد المقبل، للكشف عن استعداداتها لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية يوم 24 ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أن مجلس المفوضية سيقوم بتقديم إحاطة شاملة حول مستجدات العملية الانتخابية.

وصرح رئيس مجلس المفوضية عماد السايح بأن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الصادرين عن مجلس النواب، قابلان للتطبيق، مضيفًا أن المجلس استجاب للتعديلات الفنية التي طلبتها المفوضية عليهما.

وأضاف السايح: ستكون البلاد دائرة انتخابية واحدة يتنافس فيها كل المرشحين للانتخابات الرئاسية، والفائز هو من يحصل على 50% + 1 من الأصوات خلال الجولة الأولى، ويُلجأ للجولة الثانية إذا لم يتحصّل أى مرشح على هذه النسبة، حسب تصريح نقله المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا.

وأكمل: «يتنافس في الجولة الثانية المرشحان الحاصلان على أكثر الأصوات في الجولة الأولى»، لافتًا إلى اعتماد الانتخابات النيابية على النظام الفردي، حيث تُقسَّم البلاد إلى 75 دائرة، ويفوز المرشّح الحاصل على أكثر الأصوات بدائرته.

في سياق آخر، تمكن حرس السواحل الليبية من إحباط محاولة هجرة غير شرعية نحو الشواطئ الأوروبية انطلاقا من السواحل الليبية.

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة اركان القوات البحرية إن زورق دورية تابع لحرس السواحل تمكن من إنقاذ (280) مهاجر من جنسيات أفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن 4 قوارب خشبية وقارب مطاطي.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن عملية الإنقاذ تمت بناء على نداء استغاثة ثم على إثرها انتقال الزورق إلى شمال زوارة حيث تمت انتشال المهاجرين، مشيرًا إلى أنه تم تسليم المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي سيتابع إتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.