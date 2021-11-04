شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: خدمات المواطنين لن تتأثر بنقل الموظفين للعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه من المقرر أن يتم نقل الموظفين بشكل تدريجى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ويتم ذلك من خلال عدة مراحل، حيث تبدأ الإدارات فى تسلم مقراتها، ثم يتم نقل الموظفين تباعا خلال 6 أشهر، مشيراً إلى أن الدولة لديها الآن موقع الخدمات الحكومية، وبالتالى مصالح المواطنين والخدمات الحكومية لن تتأثر بعملية نقل الموظفين للعاصمة الجديدة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذى يذاع على قناة "dmc": "أول دفعة ستبدأ من 200 إلى 250 موظفا، وخلال 6 أشهر سيتم نقل الموظفين بالإدارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لدينا حوالى 9024 وحدة جاهزين للانتقال وهناك 4000 وحدة أخرى تحت الإنشاء وخلال شهرين أو 3 أشهر سيكونون فى جاهزية كاملة".

وتابع قائلا: "بعض العاملين بالدولة تقدموا بطلبات لحجز وحدات سكنية وكل الوحدات تصلح للتمويل العقارى الجديد حتى الوصول لسن المعاش، وبالنسبة للمواصلات فإن الزملاء فى وزارة النقل وضعوا خطة متكاملة من أجل نقل الموظفين".