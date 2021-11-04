شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار تروج لاحتفالية "طريق الكباش" بفيلم تشويقى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة السياحة والآثار الترويج رسميا للفعالية الكبرى التي سيتم تنظيمها في محافظة الأقصر والخاصة بطريق الكباش، وذلك بالتزامن مع بدء العد التنازلي للاستعدادات والتجهيزات الخاصة بهذه الفعالية والتي تلقي الضوء على كنوز ومقومات هذه المحافظة السياحية المتميزة.

وقبل أيام عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعاً مع مسئولي وممثلي الشركة المنفذة لهذه الفعالية، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومساعدي الوزير لكل من المشروعات والشئون الفنية، ومستشار الوزير للعرض المتحفي.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية للترويج السياحي لمحافظة الأقصر ولإبراز مقوماتها السياحية والأثرية الفريدة وخاصة على هامش انتهاء الدولة المصرية من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع طريق المواكب الكبرى المعروف بـ"طريق الكباش".

وخلال الاجتماع، استعرضت الشركة المنفذة للفاعلية تفاصيل الخطة الموضوعة لإخراج هذه الفاعلية بالمظهر الحضاري وبما يساهم في تسليط الضوء على المقومات السياحية والأثرية بها.

كما تم خلال الاجتماع عرض ومناقشة آخر مستجدات الأعمال والاستعدادات الخاصة بتصميمات العروض الفنية التي سيتم تقديمها، والديكورات، والعناصر الفنية والمواد الدعائية والتي سيتم استخدامها لتزيين الشوارع والميادين والأسواق بالأقصر، وكذلك تصميمات الملابس والأزياء التي سيرتديها المشاركون في الفعالية والأغاني والموسيقي المصاحبة لها.