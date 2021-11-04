شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. إحالة المتهم فى واقعة ذبح شخص بالإسماعيلية إلى محكمة الجنايات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قررت نيابة الإسماعيلية، اليوم الخميس، إحالة المتهم فى قضية قتل الإسماعيلية البشعة إلى محكمة الجنايات.



وشهدت محافظة الإسماعيلية، حادث قتل بشع بعدما أقدم شاب في العشرينات من عمره يدعى "ع. ن. وشهرته "دبور"، يعمل في بيع الموبيليا، كما عمل فترة بائع أسماك مقيم بمنطقة حى السلام التابعة لقسم ثانٍ بمدينة الإسماعيلية، بذبح أحمد حلمى وشهرت أحمد نزاجة، كان يعمل سمكرى سيارات، وخلال الفترة الأخيرة كان يعمل فى إصلاح وبيع العجل المستعمل، مقيم في نفس العنوان، بقتل الأخيرة وذبحه وفصل رأسه عن جسده والتمثيل بجسته، ثم أصاب إثنين من المواطنين خلال مرورهم بمسرح الجريمة في تقاطع شارع بحرى وطنطا بحى ثانٍ الإسماعيلية.

وتمكن الأهالى من السيطرة على القاتل وإلقاء القبض عليه وتسليمه للشرطة وبحوزته سلاح الجريمة.

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بسرعة إنهاء التحقيقات في حادث الإسماعيلية والذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة إثنين آخرين، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة.

وكشفت التحقيقات أن مرتكب الواقعة مهتز نفسيًا بالإسماعيلية "سبق حجزه بإحدى المصحات للعلاج من الإدمان" قام بالتعدي بساطور على عامل مما أدى إلى فصل رأسه ، وبالفحص، تبين أنه كان يعمل بمحل موبيليا خاص بشقيق المجني عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم العرض على النيابة العامة، التى أصدرت حكمها بالحبس 15 يومًا لاستكمال التحقيقات.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الصحة: تأمين المخزون الاستراتيجى من الأكسجين الطبى بالمستشفيات

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بعمل وزير الصحة استمرار حركة عجلة العمل دون توقف، مضيفا أن المواطن هو الهدف الأهم في منظومة الرعاية الصحية.

وقال خلال الاجتماع الذي عقده اليوم، الخميس، مع قيادات ووكلاء الوزارة في المحافظات، لا بد من بذل جهود كبيرة للتصدى لأزمة كورونا.

وشدد الدكتور خالد عبد الغفار علي أهمية التوسع في توفير لقاحات كورونا مؤكدا أنها على رأس أولويات القيادة السياسية.

وأوضح تأمين المخزون الاستراتيجي من الأكسجين الطبي بالمستشفيات مؤكدا انها من صميم عمل الوزارة.

وطالب وكلاء الصحة بتقارير عن احتياجات المنظومة الطبية من الأدوية والمستلزمات والكوادر البشرية في محافظاتهم لتوفيرها بشكل فوري.

وزير التموين: ضخ 7 آلاف طن سكر وزيت يوميا لأصحاب البطاقات

تلقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً ‏من شركتي الجملة "العامة والمصرية" يفيد بضخ 4000 طن سكر يوميا لمنافذ ‏الصرف و3000 طن زيت يوميا مناصفاً ما بين العبوة زنه 800م والعبوة ‏زنة 1 لتر، و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة إضافة إلى السلع الأخرى ‏التي تدخل منظومة الدعم والتي تصل إلى 28 سلعة.

ووجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على منافذ صرف السلع تصل إلى 38 ألف منفذ، حيث أصدر كتاب دوري للمديريات اليومين الماضيين وجه فيه باتخاذ كافة ‏الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين بالدعم او محتكري السلع او اللذين ‏يقومون بتخزينها بهدف التربح او الذين لا يلتزمون في البيع بموجب ‏الأسعار المحدد بفواتير البيع الضريبية والمعلن عنها بكافة وسائل الإعلان ‏والمقررة بالقرار الوزاري رقم 330 .‏

طقس معتدل غدا بأغلب الأنحاء وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 28 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد، الجمعة، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة فترات متقطعة، وشبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة.

الحكومة تنفى إلغاء المهلة المحددة لتجديد تراخيص السيارات

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إلغاء المهلة المحددة لتجديد تراخيص السيارات مع تحصيل غرامة تأخير عقب انتهاء مدة الترخيص، تواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء المهلة المحددة لتجديد تراخيص السيارات مع تحصيل غرامة تأخير عقب انتهاء مدة الترخيص، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن، مُشددةً على سريان مهلة تجديد رخصة القيادة كما هى، دون إلغاء أو توقيع أية غرامات على قائدي السيارات، حيث ينص قانون المرور على منح قائدي السيارات مهلة لمدة 30 يوماً لتجديد رخصة القيادة التي انتهت بالفعل.

انهيار جزئى بعقار تراثى فى وسط البلد دون إصابات.. فيديو

شهد عقار رقم 3 شارع عدلى فى منطقة وسط البلد انهيارا جزئىيا دون إصابات، بعد سقوط أحد أعمدة البلكونات الداخلية، وتم تشكيل لجنة من كلية الهندسة لفحص العقار ومدى تأثير الانهيار عليه.

وقال عمرو على، أحد سكان العقار أن اللجنة التى تم تشكيلها أخذت عينة من العقار لمعرفة الحالة الإنشائية للعقار، وأكدت سلامة العقار كما أوصت بترميم الجزء المنهار، مشيرا إلى أن العقار ضمن دائرة الشربتلى.

وأضاف لـ"الخليج 365" أن أحد المستأجرين حول الشقة لمشغل خياطة وقامت السيدة شاغلة الوحدة بوضع ماكينات الخياطة فى البالكون ما سبب حمل كبير على العامود الحامل للبلكونة وتسبب فى انهياره.

الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة تبدأ غدا وتصل حد الضباب على الطرق وتحجب الرؤية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد الجمعة وحتى الإثنين ، شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب أحيانا مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

ويشهد اليوم الخميس، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

غلق كلى لشارع الهرم بتقاطعه مع "العمدة الجديد" لتسليم موقع محطة مترو العريش

أعلنت محافظة الجيزة، استكمال تسليم مواقع محطات مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام للهيئة القومية للأنفاق، وذلك بعد تسليم موقع محطة المريوطيـة بتاريخ 20 /10 /2021، وما استلزم من إجراء غلق كلى لشارع الأهرام عند تقاطعة مع طريق المريوطية اتجاه ميدان الجيزة.

ونوهت محافظة الجيزة، بأنه سيتم تسليم الشركة المنفذة موقع أعمال محطة مترو أنفاق العريش تحديدا من تقاطع شارع الأهرام مع شارع العمدة الجديد (الجهة المقابلة لشارع سهل حمزة) وحتى أمام المعهد العالى للدراسات المتطورة بالهرم تحديدا حتى شارع شريف، حيث يبلغ طول موقع أعمال المحطة ما يقرب من (650 م) وبعرض ما يقرب من (18م) فى الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة فقط ضمن تسليم عدد (6) محطات مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام.