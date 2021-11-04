"عيب دي مرات أخوك".. كواليس حلقة جديدة في مسلسل جرائم "قابيل وهابيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حلقة جديدة من مسلسل جرائم "قابيل وهابيل" دارت أحداثها بمنطقة الطالبية غرب الجيزة. شرع ترزي في قتل شقيقه الأكبر حرقًا إرضاء لزوجته.

تلقى اللواء سامح الحميلي مدير قطاع الغرب إشارة من مستشفى أم المصريين باستقباله مصاب بحروق بالدرجة الأولى ووجود شبهة جنائية.

انتقل العميد محمد نبيل مأمور قسم الطالبية إلى محل البلاغ رفقة قوة من المباحث تحت إشراف العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع غرب الجيزة.

التحريات التي أشرف عليها العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية كشفت عن وقوع مشادة كلامية بين

(سائق 38 سنة) وزوجة شقيقه -إذ يقيم الشقيقان في منزل واحد-.

توعدت السيدة شقيق زوجها وراحت تقص على بعلها (ترزي 35 سنة) تفاصيل ما جرى لدى عودته من عمله مطالبة إياه "هات لي حقي".

تشاجر صاحب الـ35 سنة مع شقيقه "عيب دي مرات أخوك ميصحش". سكب الترزي كمية من التنر على أخيه ثم أضرم النار بجسده مستخدما قداحة "ولاعة".

تدخل الجيران ونقلوا المصاب إلى المستشفى، فيما ألقت الشرطة القبض على المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة "غلط في مراتي يا بيه".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.