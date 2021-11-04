في محطتها الثانية.. القوى العاملة: "سلامتك تهمنا" تصل الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مبادرة "سلامتك تهمنا" التي تتولى تنفيذها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع أنحاء الجمهورية، لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل جميع المنشآت أيا كان نوعها بالتعاون مع أصحاب المنشآت.

وقال الوزير، إن المبادرة ترمي أيضا إلى الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية، بالتعاون بين الوزارة وأصحاب المنشآت، بعد النتائج الكبيرة التي حققتها من قبل حملة "اعرف-أحمي نفسك".

من جانبه، قال الكيمائي أشرف مرزوق معاون وزير القوي العاملة: إن المبادرة وصلت محافظة الإسكندرية تحت رعاية وزير القوى العاملة، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عقد عدد من الندوات وورش عمل في مجال السلامة والصحة المهنية بالعجمي أبو تلات في مجال الزراعة لمدة 4 أيام بحضور عدد كبير من مهندسي الزراعة والمزارعين، حيث قام بتقديم البرنامج التدريبي الكيميائي مدحت كامل من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية.

وأشار مرزوق، إلى ان ذلك يأتي فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة والكنيسة القبطية الارثوذكسية متمثلة فى أسقفية الخدمات إيمانا من الوزارة بأهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على المستوى القومي، وذلك من أجل الحد من المخاطر التي تهدد سلامة أفراد الشعب المصري والعمل على توفير مناخ حياة آمنة.

كما تأتي الندوات انطلاقا من حرص الحكومة على تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية لصغار المزارعين والفلاحين ، والتي يأتي في مقدمتها مشروعات مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستهدف رفع مستوى معيشة المواطن المصري.