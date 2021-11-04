الجيزة: إزالة 13 حالة تعد على أراضي زراعية وأسفل الضغط العالي في المنصورية "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة مجهوداتها لمواجهة مخالفات البناء وإزالة التعديات وحالات البناء المخالف على مستوى المحافظة.

وبحسب بيان اليوم، قامت أجهزة مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة 13 حالة تعد بالبناء على أراضى زراعية وأسفل خطوط الضغط العالي بناحية المنصورية، بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بمنشأة القناطر والوحدة المحلية بالمنصورية.

وشملت المخالفات التي تمت إزالتها عدد من الأسوار المبنية من البلوك الأبيض وأسوار أسمنتية وعدد من الغرف المبنية على مساحة فدان.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه لا تهاون فى مواجهة مخالفات البناء وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، مشددًا على مواصلة الحملات يومياً لإزالة كافة أوجه التعديات مهما بلغ حجمها.

وشدد المحافظ، على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل المخالفات، وجار المتابعة الدورية لضمان عدم تكرارها بإشراف من مركز ومدينة منشأة القناطر بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

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