مصر للطيران: ليس من المتوقع عودة الرحلات للسعودية بشكل كامل قبل يناير 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قال الطيار حسن منير مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن رحلات الشركة إلى دولتي الكويت والسعودية يمثلان حوالي 37% من حجم التشغيل الذي كانت تسيره الشركة قبل جائحة فيروس كورونا.

وأضاف منير في تصريحات صحفية، أنه ليس من المتوقع عودة الرحلات للسعودية بشكل كامل قبل يناير المقبل، والذي قد يشهد عودة رحلات العمرة مجددًا، والتي تمثل النصيب الموسمي الأكبر لتشغيل الشركة إلى المملكة.

وأشار منير إلى أن رحلات الشركة إلى الكويت، لم تعود بصورتها السابقة، حيث تنظم الشركة رحلة واحدة يوميًا بين القاهرة والكويت وهو تشغيل منخفض للغاية، لكن قد يشهد زيادة بعد رفع القيود تدريجيًا عن السفر إلى الكويت.