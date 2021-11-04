"العربية للتصنيع": هيئة الدواء وافقت على إنتاج أجهزة تنفس صناعي بتنفيذ مصري خالص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا مع الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع؛ لمتابعة موقف المشروعات المنفذة من قبل الهيئة، وجهود التطوير والتحديث لخطوط الإنتاج، بحضور اللواء عصام عرفة، رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات، واللواء إسماعيل النجدى، رئيس مجلس إدارة مصنع سيماف، والدكتور مهاب محمد، مستشار رئيس الهيئة، والدكتور أحمد مكي، رئيس مجلس إدارة شركة "بنية".

وخلال الاجتماع، أشار الفريق التراس إلى أن العام المالي 2020/2021 شهد تحقيق العديد من الإنجازات في عدد من ملفات عمل الهيئة، وخاصة فيما يتعلق بتحصيل الديون المستحقة لوحدات الهيئة طرف الغير، بما يحفظ حقوقها ومواردها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لترشيد الإنفاق وخفض تكاليف الإنتاج.

ونوه رئيس الهيئة إلى التعاون مع إحدى الشركات الوطنية لإنتاج أجهزة التنفس الصناعي بفكرة وتصميم وتنفيذ مصري خالص، وتم استصدار موافقة هيئة الدواء المصرية على تداول جهاز التدفق العالي للأكسجين عن طريق الأنف (HFNC) داخل مصر؛ حيث تعد سابقة في إنتاج الأجهزة الطبية المصممة والمنفذة محليًا ولحين استكمال إجراءات الحصول على شهادة الجودة العالمية (CE).

كما تطرق رئيس الهيئة العربية للتصنيع للحديث عن مصنع الخيوط الجراحية، الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع إحدى الشركات البلغارية الحاصلة على شهادات الجودة الأوروبية، وتقوم بتسويق منتجاتها داخل أوروبا.

كما شرح التراس مشروع إنشاء مصنع إنتاج ماكينات مبرمجة CNC مع DMG، وفي هذا السياق أشار إلى أنه تم توقيع عقد الشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة ألمانية بعد العرض على رئيس الجمهورية، وقامت الشركة الألمانية فور التوقيع بالقيام بأعمال التصميمات الفنية المطلوبة للتنفيذ.

وفي سياق حديثه عن مصنع إنتاج ماكينات مبرمجة، أشار رئيس الهيئة إلى أنه تم الاتفاق على موقع تنفيذ المشروع داخل نطاق أرض الهيئة العربية للتصنيع الكيلو 17 طريق القاهرة – السويس على مساحة 87 ألف متر مسطح، ويشتمل على عدة مبان تتمثل في مبنى المصنع، وخطوط الإنتاج، والمكاتب الإدارية، وصالات العرض، وأكاديمية التدريب الفني، بجانب أقسام البحوث والتطوير، والمخازن، لافتًا إلى أنه جار حاليًا أعمال الرفع المساحي، ودراسة التربة.

أما فيما يخص إنشاء مصنع كابلات الألياف الضوئية بالعين السخنة، أشار رئيس الهيئة إلى أن هذا المشروع يستهدف توطين هذه الصناعة الاستراتيجية لدعم البنية التحتية لأنظمة الاتصالات الحديثة والتحول الرقمي، والتنمية الصناعية، وإنشاء مراكز التحكم الرقمي والإقليمي، وأنظمة إدارة الطاقة والموارد الطبيعية.

وبالنسبة للمرحلة الأولى الخاصة بتصنيع كابلات الألياف الضوئية، فأشار إلى أنه جار استكمال الأعمال الإنشائية والبنية التحتية للمصنع، ومن المخطط الانتهاء من الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية بنهاية فبراير 2022، كما أنه من المقرر توريد وتركيب الخطوط الإنتاجية والتشغيل التجريبي خلال الربع الثاني من 2022، وبدء الإنتاج الفعلي في شهر يونيو 2022، حيث سيتم إنتاج كافة أنواع كابلات الألياف الضوئية.

وأضاف التراس أن المشروعات تضمنت أيضًا مصنعًا لتصنيع أنواع الإطارات المختلفة بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 ملايين إطار سنويًا، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلى، وخفض الواردات، وتوطين الصناعة، وفتح أسواق جديدة للتصدير.

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