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استبعاد كتاب من مدرسة ثانوية فى بنها لوجود خطأ بآية قرآنية.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - أعلن نبيل الشنوانى، موجه أول مكتبات بإدارة بنها التعليمية بالقليوبية، اليوم، الخميس، استبعاد أى كتب بها أخطاء أو شوائب دينية أو سياسية، وإعادة أى كتاب يتم ضبطه إلى مخازن الإدارة فى ميت راضى، والتنبيه على باقى المدارس باستبعاد هذا الكتاب فى حالة وجوده بها.

 

وقال الشنوانى، فى بيان صحفى الخميس، إن لجنة فحص كتب مكتبة مدرسة شبلنجة الثانوية، فحصت الكتب بالمكتبة داخل المدرسة واكتشفت وجود خطأ فى كتاب "مواقف من حياة العشرة المبشرين بالجنة" يستوجب استبعاد الكتاب، وتبين للجنة أن عدد صفحات الكتاب 467 صفحة ووجد أنه في صفحة رقم 95 بالكتاب توجد آية من سورة الأحقاف ورقمها 15 وأنها طبعت بالكتاب غير ما هي عليه في القرآن الكريم وقررت اللجنة استبعاد الكتاب من المكتبة.

 

وأوضح، أنه في بداية كل عام دراسى يتم إرسال فاكس لجميع المدارس بتشكيل لجنة لفحص كتب المكتبة، بها وتضم اللجنة مدرسين لغة عربية ودين ودراسات وإنجليزى، ومهمتها استبعاد أي كتاب به أخطاء أو شوائب ويتم عمل استرجاع للكتاب الذي يتم ضبطه وإعادته إلى مخازن الإدارة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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