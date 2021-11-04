شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية: أوروبا أصبحت مصدر جائحة كورونا من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها، الخميس، بشأن وتيرة انتشار جائحة كوفيد-19 في أوروبا، مشيرة إلى أن القارة أصبحت مجددا "مركز" الجائحة. واعتبرت المنظمة أن أسباب ارتفاع الإصابات تتمثل في التغطية اللقاحية غير الكافية وتخفيف إجراءات مكافحة كوفيد-19، لافتة إلى أن "معظم الأشخاص الذين يدخلون المستشفى ويموتون بسبب كوفيد-19 اليوم لم يتلقوا اللقاح بشكل كامل".

وبحسب ما ذكر موقع فرانس 24، أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها الخميس بشأن وتيرة انتشار كورونا في أوروبا مثل ألمانيا، التي تجاوزت عدد الإصابات اليومية القياسي الذي سجلته في ديسمبر 2020، مع 33.949 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة.

وأوضح المدير الإقليمي لمنطقة أوروبا في منظمة الصحة العالمية هانس كلوزه خلال مؤتمر صحفى: "أصبحنا مجددا مركز" الجائحة، مشيرا إلى أن "الوتيرة الحالية لانتقال العدوى في الدول الثلاث والخمسين في منطقة أوروبا مقلق جدا، وإذا بقينا على المسار نفسه قد تسجل نصف مليون وفاة إضافية جراء كورونا في المنطقة بحلول فبراير.

واعتبرت المنظمة أن ارتفاع الإصابات يعود إلى عدم التغطية الكافية للقاح ة وتخفيف إجراءات مكافحة كوفيد-19. وتفيد بيانات إقليم أوروبا في منظمة الصحة العالمية أن عمليات الاستشفاء المرتبطة بكوفيد "زادت عن الضعف في غضون أسبوع".

وقال كلوزه "معظم الأشخاص الذين يدخلون المستشفى ويموتون بسبب كوفيد-19 اليوم لم يتلقوا اللقاح بشكل كامل". وأضاف: "تظهر توقعات موثوقة أنه إذا توصلنا إلى نسبة 95% في استخدام الكمامات في أوروبا وآسيا الوسطى، يمكننا إنقاذ 188 ألف شخص من بين نصف مليون قد تصل إلى الوفاة بحلول فبراير 2022".