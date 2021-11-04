شكرا لقرائتكم خبر عن لا يفوتكم.. غدا كوكب أورانوس 2021 يصل لأقرب نقطة للأرض ويضاء بنور الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل كوكب أورانوس، غدا الجمعة، 05 نوفمبر 2021، إلى حالة التقابل مع الشمس فى سماء الأرض عند الساعة (11:49 مساء الخميس بتوقيت جرينتش) وسيكون فى أقرب مسافة من كوكبنا خلال العام، وقرصه مضاء بالكامل بنور الشمس وهو افضل وقت لرصده خلال العام.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، إن ظاهرة تقابل أورانوس تحدث كلما مرت الأرض بين الشمس والكوكب، ويجب التوضيح بأن المقصود بأن أورانوس فى أقرب مسافة من الأرض هو بحسب المعايير الفلكية فقط فهو يبعد فعلياً 2.8 مليار كيلومتر من كوكبنا ما يعنى بأن أورانوس ما يزال بعيداً.

ونظرا لأن اورانوس فى التقابل فهو سيشرق مع غروب الشمس ويصل أعلى نقطة فى السماء عند منتصف الليل ويغرب مع شروق شمس اليوم التالي، ولحسن الحظ فإن القمر الذى عادة يطمس الأضواء الخافته فى السماء لن يكون موجودا مايعنى بأنها فرصة مثالية لرصد الأجسام الخافتة فى أعماق الفضاء.

ويعرف أنه عندما يكون أحد الكواكب فى التقابل يكون فى قمة لمعانه وأفضل أحواله ولكن بالنسبة لأورانوس سيكون لمعانه الظاهرى (+5.7) لذلك سيكون مثل النجوم الخافتة للعين المجردة، وسيبلغ قطره 3.8 ثانية قوسية فقط، لكن هذا يكفى لرؤيته على شكل كرة ضبابية صغيرة من خلال التلسكوبات عالية القوة بل وحتى من خلال التلسكوبات الصغيرة جيدة الصنع.

لمحاولة رؤية أورانوس بالعين المجردة يجب أن يكون الرصد من موقع مظلم بعيد عن التلوث الضوئى للمدن ولكن يمكن رؤيته بسهوله من خلال المنظار كنقطة ضوئية خافته بشرط ان يعرف الراصد تحديد موقعه باستخدام أحد التطبيقات.