شكرا لقرائتكم خبر عن كهنة البحر الأحمر يدشنون أوانى المذابح والألواح المقدسة بكنائس الإيبارشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت كنيسة القديسة رفقة بالغردقة، أمس، الاجتماع الشهرى لمجمع كهنة إيبارشية البحر الأحمر، بحضور الأنبا بولا مطران طنطا، والأنبا إيلاريون أسقف الإيبارشية.

وبدأ الاجتماع بالقداس الإلهي وفيه تم تدشين بعض أواني المذبح والألواح المقدسة لخدمة كنائس الإيبارشية، ثم اجتماع كهنة الإيبارشية.

والتقى صاحبا النيافة بخدام الإيبارشية في اجتماع بكنيسة القديس الأنبا تكلا هيمانوت الحبشي بالغردقة.

جدير بالذكر أن الأنبا إريلايون أسقف البحر الأحمر، ، ترأس قداس رسامة 9 كهنة خلال شهر مارس الماضى، واشترك فى الصلاة الأنبا سلوانس الراحل أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس الشايب" بالأقصر، والأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الأنبا بولا، والأنبا تكلا أسقف إيبارشية دشنا.

والكهنة التسعة هم:

1- الشماس نجيب عريان نجيب باسم القس أثناسيوس.

2- الشماس نسيم خلف باسم القس يعقوب.

3- الشماس بيتر مراد مساك باسم القس أنجليوس.

4- الشماس وائل رجى نخلة باسم القس بافلى.

5 - الشماس سامح عيد ثابت باسم القس أنطونيوس.

6 - الشماس مرقس القمص كيرلس باسم القس مارك.

7 - الشماس مينا عادل فوزى باسم القس سيرافيم.

8 - الشماس سيمون كمال فوزى باسم القس تكلا.

9 - الشماس بيشوى رومانى خليل باسم القس فلوباتير.