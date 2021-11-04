شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى اختياره بطريرك للكنيسة.. تعرف على الزيارات الرعوية للبابا تواضروس خلال 9 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بتذكار ميلاد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازةالمرقسية، وذكرى اختيار القرعة الهيكلية التاسعة.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز الجولات الرعوية لقداسة البابا تواضروس الثانى منذ توليه كرسى البطريرك.

1- قام البابا تواضروس الثاني بأولى زيارته على الإطلاق بعد تنصيبه بطريرك على الكرسى المرقسى فى نوفمبر من عام 2012، لمدينةالفاتيكان في العاشر من شهر مايو من عام 2013 وذلك إحتفاءً بذكرى أول زيارة تاريخية قام بها البابا شنودة الثالث عام 1973 لقداسةالبابا بولس السادس بابا الفاتيكان آنذاك ورفعا معا شعار المحبة لا تسقط أبدا

2- فى مايو من عام 2013 الزيارة الرعوية الاولى الى دولة النمسا وفيها التقى برئيس الدولة والمسؤلين كما اقام سعادة السفير المصرىهناك حفل على شرف قداسة البابا حضره سفراء الدول والمسؤلين والرسمين هناك كما قام قداسة البابا بتدشين الكنائس هناك واقاماجتمااعات للشعب والخدام والقاء محاضرات فى كلية البابا شنودة هناك وحضور الاجتماع الاول لكهنه اوروبا

3- فى مايو من عام 2014 زار قداسة البابا ااولادة فى دولة الامارات العربية المتحدة بدعوة من رئيسها , التقى خلالها مع حكام الاماراتالعربية وكبار المسؤلين بها ودشن كنائسها والتقى بالشعب والخدام والاطفال هناك.

4- فى يونيو من عام 2014 الزيارة الرعوية الاولى الى النرويج بناء على دعوة كنيسة النرويج لقداسته وتقابل فيها مع ملك النرويجوكبار المسؤلين فى الحكومة النرويجية والشعب القبطى المقيم هناك

5- حضور مؤتمر الشباب القبطى فى اوروبا المقام فى هولندا فى الفترة من 28-31 اغسطس 2014 وكان بعنوان المشى على الماء ثمالزيارة الثانية لايبارشية هولاندا فى 30 ابريل 2015 وضع خلالها حجر اساس مشروع توسيع كنيسة مارمرقس بلاهاى ودشن الكثير منكنائسنا فى هولاندا واقام العديد من اللقاءات مع الشعب والخدام والمسؤلين الرسمين

6- فى 30 أغسطس 2014 توجة قداسته الى جنيف عاصمة سويسرا وتفقد الكنائس هناك

7- فى 3 سبتمبر من عام 2014 الزيارة الرعوية الاولى إلى كندا والتى استمرت 25 يوما زار قداسته خلالها 51 كنيسة والتقى بالشعبهناك ودشن الكنائس والمذابح والتقى فى زيارات رسمية كثيرة منها مع رئيس وزراء كندا والعديد من المسؤلين الحكومين كما القى بعضالمحاضرات فى الجامعات الكندية

8- الزيارة التاريخية الاولى لروسيا :فى يوم 28 أكتوبر 2014 بدأت الزيارة التى قام بها قداسة البابا لروسيا وكانت زيارة محبة وتعارفمع الكنيسة الروسية وصاحب القداسة البطريرك كيريل وزار العديد من الكنائس والاديرة واتفقا خلال الزيارة على عمل لجنة مشتركةلبحث اوجه التعاون بين الكنيستين وتقابل مع العديد من الوزراء والمسؤلين

10- زيارة قداسة البابا التاريخية إلى أرمينيا فى 20 ابريل 2015فى اول زيارة للكنيسة الارمنية للمشاركة فى الذكرى المئوية لمذابح الارمنوقام خلال الزيارة بغرس شجرة فى المدرسة اللاهوتية وفقا للتقليد المعمول به وزار خلالها متحف ارمينيا وشارك فى مع الكاثوليكوسكاراكين الثانى ورؤساء الكنائس فى صلاة تأبين مذابح الارمن

+ زيارة قداسة البابا الاولى الى امريكا فى اكتوبر 2015

10- زيارة قداسة البابا الى لبنان الاولى فى مارس 2014 حين قدم قداسته التعزية فى نياحة قداسة البطريرك مارأغنطيوس زكا عيواصبطريرك الكنيسة السريانية والزيارة الثانية فى 17 يوليو 2015 بدعوة من غبطة كاثوليكوس الارمن الأرثوذكس شارك فيها فى افتتاحمتحف ارام بزكيان ولبى دعوة غبطة الكاردينال المارونى ماربشارة بطرس الراعى بطريرك الموارنة وشارك فى الاحتفال بعمل الميرونبحسب طقس الكنيسة الارمنية الارثوذكسية.

11- زيارة البابا إلى اثيوبيا فى 26 سبتمبر 2015 مع وفد كنسي كبير تلبية لدعوة قداسة الأب متياس الاول بطريرك أثيوبيا وتوجه منالمطار إلى كاتدرائية الثالوث القدوس بالعاصمة الاثيوبية أديس ابابا وكان فى استقبال البابا حشود غفيرة من رجال الدين وكبارالمسؤلين ومن الشعب الاثيوبى وزار دير سابيتا جثسيمانى وكاتدرائية سانت جبرئيل واستقبل وزير الدولة للشئون الخارجية الاثيوبيةوكاتدرائية المخلص ويوحنا المعمدان وابونا أريفاوى وحضر حفل عشاء لقداسة البابا فى السفارة المصرية بأديس ابابا وزار المدينةالمقدسة أكسوم ومدينة جوندر الاثيوبية وزيارة دير أبونا تكلا هيمانوت كما تقابل مع الرئيس الاثيوبى ورئيس البرلمان.

12- الزيارة الرعوية إلى ايطاليا فى 6 مايو 2015 بدأت بمؤتمر كهنة اوروبا بفينيسيا واستمرت فاعلياته ثلاث ايام وقابل خلال هذةالزيارة بطريرك فينيسيا فرانسيسكو موراجليا وزار ودير الانبا شنودة رئيس المتوحدين فى ميلانو والتقى مع الالاف الاقباط ميلانو ومعشباب ثانوى وجامعة ومجمع كهنة ميلانو.

13- الزيارة الرعوية للدول الأسكندنافية بدأت فى الثانى عشر من سبتمبر 2015 تقابل فيها مع ملكة الدنمارك الملكة مارجريت الثانيةوالكثير من المسؤلين كما تقابل مع الشعب ودشن ايقونات كما زار دولة السويد من اجل افتقاد اولادة وصلى ودشن كنائس هناك وزارمعهد القديس إغناطيوس وقدم هذا المعهد جائزة لجهودة المتميزة فى الرعاية وشهد هناك اجتماعات مجمع الكنيسة السويدية

سام خلال الزيارة كاهنين ودشن 10 كنائس وزار 33 كنيسة والقى اكثر من 50 عظة وكلمة وعمد 27 معمودية للاطفال وقابل الالاف من جموع الشعب القبطى هناك وافتتح هناك كلية القديسين أثانسيوس وكيرلس اللاهوتية بكاليفورنيا

14- الزيارة الرعوية الثانية للنمسا فى مايو 2015 وزار فيها كنيسة ماريوحنا المعمدان بجراتس ووضع حجر الاساس لكنيسة جديدة فى جراتس وفى مايو 2016 دشن قداسة البابا كاتدرائية السيدة العذراء المنتصرة والملاك ميخائيل

15 - ترأس قداسة البابا صلاة جناز مثلث الرحمات نيافة الانبا ابراهام مطران الكرسي الاورشليمى فى القدس

16- تراس قداسة البابا صلاة جناز مثلث الرحمات نيافة الانبا كيرلس مطران ميلانو ١٧ اغسطس 2016

17- زيارة رعوية للاردن بدعوة من عاهل الاردن الملك عبد الله بن الحسين سبتمبر 2016 حيث افتقد الكنائس القبطية هناك وتقابل مع الملكعبد الله بن الحسين وافتتح أول دير قبطى بالاردن وزار منطقة جبل نيبو حيث مغارة القديس يوحنا المعمدان فى المغطي بنهر الاردنوحضر هناك اجتماع كنائس الشرق الاوسط مع وفد من الكنيسة القبطية

18- زيارة رعوية الى اليونان من 8 ديسمبر 2016

19- زيارة رعوية الى الكويت فى 23 ابريل 2017

20- زيارة رعوية الى ايطاليا وحضور مؤتمر كهنة اوروبا فى ايبارشية ميلانو 29 ابريل الى 5 مايو 2017

21- زيارة رعوية الى المملكة المتحدة من 5 الى 17 مايو 2017

22- زيارة ايبارشية برمنجهام فى 12 مايو 2017

23- زيارة ايبارشيه ايرلندا فى 17 مايو 2017

24- زيارة روسيا فى 23 مايو 2017 واستلام جائزة تعزيز الوحده بين الارثوذكس وتسلمها من غبطة البطريرك ميريل بطريرك موسكووخلال الزيارة التقى بالرئيس بوتين رئيس روسيا

25- زيارة اليابان وتدشين اول كنيسة قبطية ارثوذكسية بها على اسم السيدة العذراء وماركوس الرسول بكيوتو باليابان فى 25 اغسطس 2017

26- الزيارة الرعوية الاولى الى استراليا فى 29 اغسطس 2017 وخلالها زار قداسة البابا ايبارشية سيدنى وملبورن ودشن الكثير منالكنائس وعقد العديد من الاجتماعات لكل فئات الشعب الى جانب الكثير من اللقاءات الرسميه ووضع حجر الاساس وافتتاحالاكليريكيات وزيارة المدارس القبطية وافتتاح مبنى ابؤورو بميلبورن الى جانب زيارة دير الانبا انطونيوس بملبورن.

27- زيارة قداسة البابا الى المانيا فى 10 اكتوبر 2017 لتفقد الرعية وحضور اجتماعات بطاركة كنائس الشرق الاوسط بالمانيا

28- زيارة رعوية الى اوروبا من 11 الي 29 مايو 2019 الى المانيا وسويسرا ولندن

29- زيارة رعوية فى 9 الي 27 اكتوبر 2019 الى ايبارشية باريس وجنوب فرنسا وبلجيكا والنمسا.