شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول بين هيئة الدواء والبريد لتعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية للبريد، الذى يهدف إلى تعزيز الاستفادة من الخدمات المقدمة من الهيئتين.

وقع البروتوكول الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والأستاذ عبده علوان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشئون المناطق البريدية.

ويشمل البروتوكول تطوير منظومة الفحص والمعاينة الفنية للشحنات الطبية الواردة من الخارج عبر البريد المصري، وكذلك توزيع المواد الدعائية الخاصة بهيئة الدواء المصرية على عملاء البريد المصرى عبر مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، بهدف نشر التوعية الدوائية وأهميتها.

وأكد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار حرص هيئة الدواء على التعاون المشترك مع الجهات الحكومية المختلفة وضرورة تضافر مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها لتقديم خدمات متميزة تهدف إلى التيسير على المواطنين، مشيرًا إلى أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز الاستفادة من الخدمات المقدمة من الهيئتين فى ضوء توجه الدولة المصرية نحو تيسير حصول المواطنين على الخدمات، مع حرص الهيئة على زيادة نشر التوعية الدوائية بين الجمهور من خلال مكاتب البريد المصرى المنتشرة بجميع المحافظات.

من جانبه قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن هذا البروتوكول يأتى فى إطار دعم خطط الدولة فى التسهيل على المواطنين واستكمالا لجهود البريد المصرى نحو تطوير الخدمات الجماهيرية التى يقدمها للعملاء بما يضمن تقديم خدمات متميزة لهم، مشيرًا إلى أن التعاون مع هيئة الدواء المصرية عبر المنظومة الجديدة سيساهم فى توافر مستحضرات ومستلزمات طبية آمنة وفعالة ومطابقة لمتطلبات السوق المصري.