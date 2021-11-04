شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزير التموين: ضخ 7 آلاف طن سكر وزيت يوميا لأصحاب البطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير التموين: ضخ 7 آلاف طن سكر وزيت يوميا لأصحاب البطاقات