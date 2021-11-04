شكرا لقرائتكم خبر عن هل استخدام "الكاتيل" فى المنشآت الحكومية إهدار للمال العام؟ دار الإفتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت دار الإفتاء المصرية بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أجابت خلاله على أسئلة المتابعين، من خلال الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

ومن بين الأسئلة سؤال أحد المتابعين نصه: "هل استعمال الكاتيل "غلاية المياه الكهربائية" لعمل مشروب ساخن واستعمال لذلك الكهرباء والمياه في منشأة حكومية هل أكل للمال العام؟".

وقال أمين الفتوى في إجابته على السؤال: "حسب الجهة فكل جهة لها توجيهات وتعليمات لو منعت من ذلك فعلبه أن يلتزم وإن أذنت فهي من قبيل المعفوت ما دام بقدر يسير لا إسراف فيه".