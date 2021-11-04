شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر الشريف يدين الهجوم الإرهابى على مستشفى بأفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على مستشفى بالعاصمة الأفغانية كابول، والذى أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

ويشدد الأزهر على أنَّ هذا التفجير السافر الذى استبيحت فيه دماء الأبرياء وأرواح الآمنين؛ إرهاب مقيت وخروج على كل قيم الأديان والمبادئ الإنسانية، ودليل واضح على إجرام مرتكبيه وفساد فكرهم، مؤكدًا تضامنه الكامل مع الشعب الأفغاني في مواجهة الإرهاب.

ويتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء والمواساة لأهالي الضحايا وللشعب الأفغاني، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعجل لهذا البلد باستعادة أمنه وأمانه، وأن يرزق شعبه السلامة والاستقرار، ويقيهم كل مكروه وسوء.

وكانت أعلنت مصادر طبية أفغانية مقتل 19 شخصا على الأقل وإصابة خمسين آخرين إثر هجوم انتحارى، استهدف مستشفى عسكريا في العاصمة كابول، وسمع دوي انفجارين على الأقل أعقبهما إطلاق نار بالقرب من مستشفى سردار محمد داود خان العسكري بالعاصمة.