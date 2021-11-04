شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العلاج الطبيعى تتخذ إجراءات قانونية ضد واقعة تزوير شهادتين فى تخصصها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، إنه في ظل نهجها نحو تنقية المهنة من الأدعياء والدخلاء والنصابين والمزورين، فقد رصدت واقعة تزوير، حيث تقدمت "آ. ع" - بمحافظة سوهاج"، بأوراقها للقيد بالنقابة تمهيداً على حصولها على ترخيص مزاولة المهنة، وتبين انها تقدمت بشهادات أصلية، بحوزة النقابة، لدرجة البكالوريوس والامتياز والتكليف صادرة من كلية العلاج الطبيعى جامعة أكتوبر.

وأوضحت النقابة، في بيان، أنه بعد مخاطبتها لجامعة أكتوبر للتأكد من الشهادات، أفادت الجامعة بخطاب رسمي أنها غير مقيدة لديهم بكلية العلاج الطبيعي، مضيفه: وبالاتصال المباشر مع عميد كلية العلاج الطبيعى - جامعة فاروس، للاستبيان عن هذه السيدة حيث ان بطاقتها الشخصية مسجلة فيها جامعة فاروس، أفاد بدوره أن هذه السيدة تم فصلها من كلية العلاج الطبيعي - جامعة فاروس بتاريخ 15 فبراير 2017.

فيما أعلنت النقابة العامة مخاطبتها للنقابة الفرعية بمحافظة سوهاج، لتحريك دعوي جنائية ضدها وإحالتها إلى النيابة العامة .