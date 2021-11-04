شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان اللواء حسن الألفى وزير الداخلية الأسبق من مسجد الشرطة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى تليفزيون الخليج 365، بثا مباشرا من أمام مسجد الشرطة بمنطقة التجمع الخامس، لتشييع جثمان اللواء حسن الألفى وزير الداخلية الأسبق، بعد الانتهاء من صلاة الجنازة.

وشهد محيط مسجد الشرطة، تواجدا أمنيا مكثفا لاستقبال جثمان اللواء حسن الألفى.

ورحل الألفى أمس عن عالمنا عن عمر ناهز 86 عاما، بعد سجل أمنى حافل بالإنجازات والنجاحات، لا سيما القضاء على الاٍرهاب فى تسعينات القرن الماضى.

وتولى اللواء حسن الألفى وزير داخلية مصر فى الفترة من 18 إبريل 1993 إلى 18 نوفمبر 1997 خلفاً للواء محمد عبد الحليم موسى.