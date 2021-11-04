شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعقد أول دورة لإعداد مدربات مبادرة سكن ومودة لـ 84 واعظة 13 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، عقد الدورة الأولى لإعداد المدربات بمبادرة "سكن ومودة" من الواعظات المعتمدات بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، وذلك يومي السبت والأحد 13 و14 نوفمبر الجاري لعدد 84 واعظة، وذلك في إطار سلسلة المبادرات المجتمعية والتوعوية التي تطلقها الوزارة.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أنه يمكن للواعظات المغتربات من خارج القاهرة الكبرى الحضور مساء الجمعة 12 نوفمبر أو صباح السبت 13 نوفمبر إلى مقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر، وستوفر لهم الأكاديمية الإقامة والإعاشة طوال مدة الدورة، أما الملتحقات بالدورة من القاهرة الكبرى فيحضرن قبل التاسعة والنصف صباح السبت بمقر الأكاديمية ، وذلك لمن ترغب في الحضور بطريقتها الخاصة.

علمًا بأنه سيتم توفير باص يُحرك الساعة الثامنة صباحًا يوم السبت من مسجد النور بالعباسية متجهًا إلى مقر الأكاديمية والعودة من الأكاديمية عقب انتهاء المحاضرات.

وأشارت الوزارة، إلى أنه سيحاضر نخبة من كبار المتخصصين في المسائل الفقهية، والشئون المصرية، والجوانب الطبية المتصلة بالشئون الأسرية.

ونشرت وزارة الأوقاف أسماء الواعظات المشاركات في الدورة وهن:

1. هدى محمد صبري عبد العزيز محمد الإسكندرية

2. جهاد محمد وجدي سعد عبدالله سلامة الإسماعيلية

3. منال عبد الهادي أحمد أسيوط

4. سعيدة عبد الستار محمد حفني الأقصر

5. أمل عبد الهادي محمد شرف البحيرة

6. تهاني إبراهيم سعيد حسين البحيرة

7. سمية صبري إبراهيم عبد العزيز البحيرة

8. سلوى إبراهيم أحمد الجندي بني سويف

9. غاده عبد اللطيف حسن بني سويف

10. ولاء زعزوع عبد الحسيب محمد بني سويف

11. أسماء بسطاوي عبد الكريم الجيزة

12. إيمان عبد الخير عبد الدايم الجيزة

13. إيمان عبد الخير عبد الدايم أحمد الجيزة

14. جيهان عوض محمد زاهر الجيزة

15. رحمة رشاد محمد قطب الجيزة

16. فادية فؤاد حسن الجيزة

17. منال محمد جمال الدين محمد الجيزة

18. هبه محمود معاطي عبد العزيز الجيزة

19. أسماء إبراهيم يوسف الدقهلية

20. أم كلثوم عبد العزيز عبد النبي ابو ليله الدقهلية

21. رشا شعبان صابر الشاعر الدقهلية

22. سماح أحمد عبدالله محمد المتولي الدقهلية

23. منى محمد عزالدين متولي الدقهلية

24. وفاء سامى على شعبان دمياط

25. جيهان تمام عطيه سيد أحمد سوهاج

26. سعديه السيد علي محمود سوهاج

27. سميحة عبد الرحمن بخيت محجوب سوهاج

28. عزة محمد عادل عبد الرازق سوهاج

29. عواطف عبد الفتاح سيد محمد سوهاج

30. نجاة على محمود عقيل سوهاج

31. هانم عبد الرزاق إبراهيم إسماعيل سوهاج

32. زينب حسين على مصطفى السويس

33. آية يحيي محمد صابر عبدالعال الشرقية

34. أحلام مصطفى محمد إبراهيم عمران الغربية

35. أسماء مصطفى محمد أبو الفضل الغربية

36. أماني السيد بدوي نوار الغربية

37. إيمان محمد سالم غنيم الغربية

38. سهير محمد إبراهيم المحضي الغربية

39. علا إبراهيم علي الحلاج الغربية

40. فيروز حسين مصطفي عابدين الغربية

41. ماجدة إبراهيم موسى الغربية

42. نعمات محمد محمود العطار الغربية

43. إيمان محمد صبحي محمد القاهرة

44. إلهام إبراهيم علي القاهرة

45. جيهان أحمد عرفة القاهرة

46. حنان علي مصطفي علي القاهرة

47. نشوة محمد عبد المجيد المصري القاهرة

48. سناء عبد العزيز محمود عبد الجليل القاهرة

49. سناء محمد عبدالله القاهرة

50. صباح مصطفي إبراهيم حجاج القاهرة

51. عبير أحمد الصاوي ماضي القاهرة

52. لمياء محمد حسني محمد بشاره القاهرة

53. ماجدة محمود هندي القاهرة

54. مايسة حسين سيد نياظ القاهرة

55. محروسة زناته السيد زناته القاهرة

56. مرفت محمد رمضان جاد القاهرة

57. منار محمد أحمد سمهان القاهرة

58. منى عبد العظيم السيد سليم نجم القاهرة

59. مها السيد الدسوقي القاهرة

60. ناريمان عبد العاطي السيد الصعيدي القاهرة

61. نرفان محمود عبد الله حسن القاهرة

62. نشوة محمد عبد المجيد مرسي المصري القاهرة

63. هالة محمد معوض القاهرة

64. هويدا عبد الحميد محمد يوسف القاهرة

65. وآم علي محمود كامل القاهرة

66. وفاء السيسي القاهرة

67. سهير عبد المحسن أحمد سنهوري مرسى مطروح

68. حنان عبدالله السيد سليمان المنوفية

69. سمية متولى حسن منصور المنوفية

70. سهام سعد عبد اللطيف المنوفية

71. وفاء امين إبراهيم الزقم المنوفية

72. إيمان أحمد السيد المنيا

73. رجاء كمال الدين على محمد المنيا

74. ريهام خلف إبراهيم محمد المنيا

75. زينب السعيد عبدالحميد المنيا

76. سميرة سيد على سيد المنيا

77. سميرة محمود محمد المنيا

78. صابرين فوزي أحمد محمد المنيا

79. فاتن عبدالله جابر المنيا

80. ليلى سليمان عثمان أحمد المنيا

81. ليلي دياب علي محمد المنيا

82. منى فاروق أحمد إسماعيل المنيا

83. نادية كامل محمد أحمد المنيا

84. هالة محمد ربيع أحمد المنيا